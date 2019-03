Nữ công tước Camilla: Người phụ nữ giản dị nhất Hoàng gia Anh hay “tình địch thế kỷ” chẳng ngại thách thức dư luận qua thời trang?

Nếu như Nữ hoàng Anh, Công nương Diana và hai chị em dâu Kate – Meghan đều được tán dương là biểu tượng thời trang Hoàng gia, gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng qua mỗi bộ trang phục thì Nữ công tước Camilla lại có phần lép vế hơn trong khoản ăn diện, âu cũng vì style của bà khá giản dị, khiêm nhường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phong cách của bà Camilla không nhận được sự chú ý từ phía công chúng; ngoài những chiếc mũ cầu kỳ, lộng lẫy hơn bất cứ nữ nhân Hoàng gia nào, "người phụ nữ bị ghét nhất nước Anh" này còn có vài ba màn "đụng chạm" style cực gắt, gây xôn xao, thậm chí là khiến dư luận phải phẫn nộ.



1. Rất chăm diện mẫu giày mà Công nương Diana từng đoạn tuyệt

Công nương Diana từng rất yêu thích những thiết kế của Chanel, trong đó có mẫu giày 2 tông trứ danh. Tuy nhiên vào khoảng năm 1996, đôi giày hai tông nói riêng và những sáng tạo khác của Chanel đã hoàn toàn vắng bóng trong những lựa chọn trang phục của biểu tượng thời trang huyền thoại; để rồi sau đó, chúng ta thấy đôi giày hai tông trở thành một trong những items ruột, giúp hoàn thiện phong cách cho "tình địch thế kỷ'" – nữ Công tước Camilla.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đôi giày chỉ là một món hàng hiệu bình thường, dư dả tiền bạc là mua được; thế nhưng, đây lại là thiết kế của Chanel và đã bị Công nương Diana đoạn tuyệt vì một lý do hết sức đau lòng: logo hai chữ C lồng vào nhau trên mẫu giày (và cả những thiết kế váy áo khác) sẽ khiến bà nghĩ đến hai cái tên "Charles & Camilla" – chồng cũ và kẻ thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân của mình. Và không biết, "tình địch" Camilla liệu có mảy may nghĩ đến ý nghĩa đau lòng đằng sau mẫu giày mà mình tích cực diện hay không nhưng nếu có, người phụ nữ này quả không phải là một tình địch "dạng vừa".

Công nương Diana đã từng rất yêu thích mẫu giày hai tông của Chanel.

2. Ngang nhiên diện lại món trang sức từng thuộc về Công nương Diana



Mới đây thôi, Nữ công tước xứ Cornwall lại tiếp tục "động chạm" đến Công nương Diana khi chẳng ngần ngại diện chiếc ghim cài áo – món phụ kiện là một phần của chiếc vòng cổ từng thuộc về biểu tượng thời trang huyền thoại. Và mặc dù sau khi ly hôn với Thái tử Charles, Công nương Diana đã trả lại món trang sức này cho Hoàng gia Anh nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi bức xúc, cho rằng hành động của "người thứ ba" như Nữ công tước xứ Cornwall thật "đáng xấu hổ", đặc biệt là khi bà đã diện chiếc ghim cài áo này những 3 lần.

3. Không dưới 3 lần đụng màu trang phục với Nữ hoàng Anh

Cả thế giới đều biết, mỗi lần Nữ hoàng Anh xuất hiện trước công chúng, bà sẽ luôn chọn diện lên mình những bộ cánh rực rỡ, chói lòa nhất. Và bên cạnh tính thẩm mỹ, lựa chọn "độc nhất vô nhị" này của người phụ nữ được kính trọng nhất nước Anh còn mang hàm ý sâu xa hơn, đó là để mọi thần dân có thể nhìn thấy Nữ hoàng của họ dù ở khoảng cách thật xa.

Vậy là chẳng ai bảo ai, các nữ nhân Hoàng gia khác vẫn thường tinh ý lựa chọn váy áo kém nổi hơn Nữ hoàng hoặc tránh tối đa chuyện đụng màu trang phục. Thế nhưng không biết là vô tình hay hữu ý, đếm sơ sơ cũng thấy bà Camilla diện đồ xuyệt tông với Nữ hoàng Anh chẳng dưới 3 lần, trong cùng một sự kiện. Và quả thực, trong gia đình Hoàng gia Anh quyền quý, nếu bà Camilla tự nhận mình là nữ nhân táo bạo thứ 2 thì chẳng ai dám nhận là số 1.

