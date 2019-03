Nữ giám đốc chiếm giữ hơn 5,7 tỷ đồng tiền chuyển nhầm vào tài khoản

Ngày 5-3, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này sắp đưa bị cáo Nguyễn Thị Nở (Sn 1980, ngụ quận 12) ra xét xử về tội “chiếm giữ trái phép tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Nở là giám đốc Công ty Lucky Star và Morning Star.

Tháng 10-2015, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hợp đồng mua 594 tấn phân bón các loại của Công ty TNHH Việt Hóa Nông với giá 228.030 USD.

Vài ngày sau, Công ty Heng Pich Chhay nhận được email từ đối tác, đề nghị thanh toán vào tài khoản của Công ty TNHH TM SX Lucky Star.

Chuyển xong tiền, Công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến kho của Công ty Việt Hóa Nông lấy hàng thì được công ty này cho hay không yêu cầu chuyển tiền cho bên thứ 3 là Công ty Lucky Star.

Tương tự, vào tháng 7-2016, Công ty IMPULSE (Mỹ) ký hợp đồng mua của Công ty TNHH J&D Vinako (trụ sở tỉnh Tây Ninh) 21.977 bộ quần áo. Theo thỏa thuận, công ty Công ty IMPULSE sẽ thanh toán tiền vào tài khoản của ông Jeong H.N mở tại ngân hàng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty ở Mỹ sau đó nhận được thông báo qua email đề nghị thanh toán 33.620 USD vào tài khoản của Công ty Morning Star.

Hoàn tất giao dịch, nhân viên Công ty Impulse liên hệ với ông Jeong H.N. thì được ông này cho biết không có việc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản trên.

Phát hiện tiền bị chuyển nhầm vào 2 công ty do Nguyễn Thị Nở làm giám đốc, Công ty Heng Pich Chhay và IMPULSE yêu cầu cô ta chuyển trả lại nhưng bị từ chối. Từ đó, họ gửi đơn tố cáo Nở đến cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, CQĐT xác định địa chỉ email của ông Jeong H.N. đã có đối tượng tác động; còn địa chỉ email của Công ty Việt Hóa Nông bị làm giả bằng cách ghi sai một ký tự. Hacker đã sử dụng yêu cầu các doanh nghiệp chuyển hơn 5,7 tỷ đồng của đối tác vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định.

Tại cơ quan điều tra, Nở khai cùng chồng là Okonkwo Ikenna Christopher (quốc tịch Nigeria) làm nghề thu gom quần áo ở TP Hồ Chí Minh để xuất khẩu qua Châu Phi. Việc xuất khẩu do chồng Nở thực hiện mà không có hợp đồng. Lý do không đồng ý trả lại khoản tiền của 2 công ty của Mỹ và Campuchia, Nở khai rằng đây là tiền do chồng Nở yêu cầu khách hàng nước ngoài thanh toán.

Tuy nhiên, cả 2 công ty trên đều phủ nhận, khẳng định không hề làm ăn với Nở. Xác minh tại Cục hải quan TP Hồ Chí Minh cũng thể hiện các công ty của Nở chỉ làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa sang Nigeria.