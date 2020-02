Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey: Sau khi phỏng vấn 37.000 vị khách mời, tôi chợt nhận ra một bài học quý giá

Thế nhưng bất kể địa vị xã hội hay câu chuyện mà họ mang đến là gì, Winfrey luôn tìm thấy một điểm chung trong hàng ngàn khách mời của mình. "Tất cả những người bạn gặp chỉ muốn được nghe và được thấy", Winfrey chia sẻ trong buổi trò chuyện tại Brooklyn, New York (sự kiện nằm trong chuỗi lưu diễn Oprah's 2020 Vision: Your Life In Focus).

Winfrey nhận thấy có một sợi dây liên kết giữa các chủ đề phỏng vấn của mình từ những chính trị gia như cựu Tổng thống Barack Obama hay cựu Tổng thống George Bush cho đến nữ ca sĩ huyền thoại Beyoncé.

"Sau mỗi cuộc phỏng vấn, bạn có biết họ [những vị khách mời] nói gì không? Mọi thứ ổn cả chứ? Nó diễn ra tốt đẹp phải không? Tôi đã làm tốt chưa?. Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì họ luôn hỏi tôi những câu đại loại như vậy".

Và tất nhiên mọi thứ đều rất tuyệt. Tôi nhớ có lần Beyoncé hỏi tôi cách truyền đạt của cô ấy có dễ hiểu không ngay sau khi cô chỉ tôi cách nhảy điệu Twerk (điệu nhảy lắc mông)", Winfrey chia sẻ.

Oprah Winfrey và nữ ca sĩ Beyoncé.

Winfrey sớm nhận ra rằng mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình đều nằm ở việc có ai đó không tập trung. "Tôi có thể nói chuyện với bạn, trong những cuộc gặp gỡ hàng ngày, trong nhà bếp, trong phòng hội nghị, trong công việc, hay trong bất kỳ mối quan hệ nào của bạn ... Đó là điều mà tất cả những ai bạn gặp đều muốn biết. Bạn đã nhìn thấy tôi chưa? Bạn có nghe thấy tôi nói gì không? Mọi cuộc thảo luận đều liên quan đến những điều đó".

Kể từ khi nhận ra, Winfrey luôn ý thức trong quá trình tương tác với người khác trong cuộc sống hằng ngày. Và để làm được điều đó, bà đã học cách phải hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống.

"Tôi đã thực hiện cách sống này bằng cách thực hành chánh niệm hằng ngày. Đây là một bài tập giúp bạn có thể ý thức, chú tâm từng khoảnh khắc trong cuộc sống của chính mình", Winfrey chia sẻ.

Trong postcard Super Soul 2018, Winfrey chia sẻ rằng học cách thiền định là một trong những thay đổi lớn nhất giúp bà cải thiện cuộc sống.

Và càng trùng hợp hơn, Winfrey, tỷ phú Ray Dalio cùng với nữ ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga đều có chung một thói quen thực hiện kỹ thuật Thiền Siêu Việt (TM). Đây là phương pháp độc quyền mà chỉ có các giáo viên được cấp bằng mới được phép dạy. Khác với phương pháp thiền định khác là khuyến khích bạn theo dõi suy nghĩ và tập trung vào hơi thở, Thiền Siêu Việt yêu cầu người tập ngồi yên trong vòng 20 phút để niệm chú, cứ như vậy 2 lần/ngày.

Thậm chí, tỷ phú Dalio cho rằng thành công của ông hiện tại đều đến từ quá trình thiền định suốt những năm qua. "Thiền Siêu Việt chính là một trong những lý do quan trọng nhất giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay", ông chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Theo Oprah Winfrey, học thiền là "một trong những trải nghiệm nâng tầm cuộc sống nhất" mà bà đã từng làm. Sau khi nhận thấy lợi ích mà Thiền Siêu Việt mang lại, nữ hoàng truyền thông nước Mỹ thậm chí đã mời cả giáo viên đến công ty Harpo Studios của mình để dạy thiền cho đội ngũ nhân viên.

Bà cho biết, nhân viên sẽ có nghỉ 2 ca nghỉ để hành thiền. "Thiền định quan trọng hơn cả công việc mình đang làm. Nó đem lại năng lượng và sự tập trung mà chúng ta chưa từng cảm nhận được trước đây", Oprah Winfrey khẳng định.

Theo CNBC