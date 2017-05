Nữ khách gây rối bị cấm bay 12 tháng

Cục Hàng không vừa ra quyết định cấm bay 12 tháng (kể từ ngày 21/5) đối với bà T.T.T (44 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo đại diện Cục Hàng không, sau thời hạn cấm bay 12 tháng, nếu bà T. đi lại bằng đường hàng không sẽ tiếp tục phải chịu sự kiểm tra trực quan bắt buộc trong 12 tháng tiếp theo.

Việc cấm bay là do bà T. vi phạm quy định về an ninh hàng không, gây mất an ninh, trật tự trên máy bay. Sau đó, người này còn không thực hiện quyết định xử phạt hành chính của Cảng vụ Hàng không miền Nam.

Nữ hành khách gây rối trên máy bay: Nữ hành khách gây gổ với tiếp viên hàng không khiến máy bay xuất phát chậm 50 phút.

Đại diện Cục Hàng không khẳng định, lệnh cấm bay đối với bà T. đã được thông báo đến tất cả sân bay trên cả nước và các hãng hàng không khai thác bay tại Việt Nam.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng hơn 21h, ngày 3/4 trên chuyến bay VJ134 của hãng hàng không VietJet. Chuyến bay này khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi Nội Bài (Hà Nội).

Khi đó, một người phụ nữ vừa lên máy bay đã gây gổ với tiếp viên hàng không. Thậm chí, khi hành khách khác can ngăn cũng bị người phụ nữ này còn lớn tiếng phản ứng lại.

Việc nữ khách này gây mất trật tự khiến chuyến bay VJ134 bị chậm 50 phút so với thời gian dự kiến khởi hành.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, nguyên nhân dẫn đến việc hành khách gây mất trật tự có thể xuất phát từ việc cảng hàng không Tân Sơn Nhất đổi cửa ra máy bay từ cửa số 20 sang cửa số 7. Tuy nhiên, việc đổi cửa ra máy bay đã được thông báo trước đó.

Căn cứ lỗi vi phạm, Cảng vụ Hàng không miền Nam quyết định xử phạt hành chính đối với nữ khách này 4 triệu đồng. Tuy nhiên, hành khách T. kiên quyết hông chịu thi hành quyết định này.

Theo Văn Chương

Zing News