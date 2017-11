Nữ thủ tướng New Zealand bất ngờ với món quà từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chiều tối qua (9/11), nữ Thủ tướng Jacinda Ardern và đoàn đại biểu kinh tế của New Zealand đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng để bắt đầu chuyến làm việc tại Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Trong buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt phía Việt Nam gửi tặng đến nữ Thủ tướng của New Zealand một món quà đặc biệt. Đó là bức tranh phác hoạ chân dung của nữ Thủ tướng Jacinda Ardern. Nữ thủ tướng của New Zealand vô cùng bất ngờ, hạnh phúc trước món quà ý nghĩa này.

Sáng nay (10/11), tại phiên họp Hội nghị Thượng đỉnh CEO Summit 2017, bà Jacinda Ardern đã kêu gọi các nước APEC có trách nhiệm trong việc giảm tác hại từ biến đổi khí hậu đối với các nước thành viên thông qua buổi thảo luận, chia sẻ với chủ đề Khai thác tài nguyên hiệu quả và phát triển bền vững. Nữ Thủ tướng của New Zealand tỏ ra quan ngại trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Bà cũng lấy ví dụ từ trận bão tại miền Trung vừa qua để cho thấy rõ tác hại của việc trên.

Bà Jacinda Ardern sinh ngày 26/7/1980, nhậm chức thủ tướng New Zealand vào ngày 26/10/2017. Đây là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử New Zealand. Trước đó, bà Jacinda Ardern cũng là thành viên trẻ nhất trong quốc hội New Zealand năm 2008. Khi đó, bà chỉ mới 28 tuổi.