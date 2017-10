Nút “thắt cổ chai” đường Trường Chinh: Nỗi ám ảnh sắp được giải tỏa

Sáng nay (2/10), UBND phường Khương Thượng đã phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị chức năng của quận Đống Đa tiến hành thu hồi, bàn giao mặt bằng một cách quyết liệt để phục vụ công tác cải tạo tuyến đường Trường Chinh. Trong sáng nay, đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đã tiến hành quây rào trên tuyến đường Trường Chinh (từ Tôn Thất Tùng đến nút giao Vương Thừa Vũ) để tiến hành công tác giải tỏa.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Infonet, ông Phan Trí Luyện – Phó Chủ tịch UBND phường Khương Thượng cho biết: “Trước đó, UBND phường đã thành lập tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân di dời khỏi khu vực giải tỏa, đối với những hộ chưa được nhận nhà sẽ được hỗ trợ kinh phí di dời và thuê nhà ở trong thời gian chờ đợi”.

Ông Luyện cho biết thêm, trong đợt giải phóng mặt bằng lần này có tất cả 262 hộ dân phải di dời, trong đó có 30 hộ đã trả lại mặt bằng, những hộ còn lại cũng đã được gửi thông báo từ đầu tháng 9 vừa qua. “UBND phường đã phối hợp với các đơn vị chức năng khác thực hiện đúng quy trình giải phóng mặt bằng, đối với những hộ còn vướng mắc, chúng tôi sẽ xử lý quyết liệt để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ” – ông Luyện khẳng định.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Quốc Chung – cán bộ của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp Thành phố Hà Nội cho biết thêm, theo kế hoạch được UBND quận Đống Đa phê duyệt, đến hết tháng 11/2017 sẽ cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Do công trường nằm ngay sát đường đi nên cần lập rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Theo ông Chung, công tác phá dỡ sẽ áp dụng cả 2 phương pháp thủ công và máy. 2 phương án được thực hiện kết hợp làm việc cả ngày lẫn đêm để đáp ứng tiến độ nhưng không làm ảnh hưởng đến người dân. “Việc giải phóng mặt bằng tùy theo tình hình giao thông thực tế, tuy nhiên chúng tôi sẽ không làm việc trong 2 khung giờ cao điểm mỗi ngày” – ông Chung cho biết.

Là một trong những tuyến đường huyết mạch, "nút thắt cổ chai" đã khiến đường Trường Chinh thường xuyên ùn tắc.

Được biết, Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (đường Trường Chinh) được khởi công từ tháng 10/2013 từng gây chú ý trong dư luận với biệt danh "đường cong mềm mại" khi bẻ cong cả một đoạn đường thẳng. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP Hà Nội. Dự án chia thành 3 đoạn, đến nay mới hoàn thiện được 2 đoạn từ ngã tư Tôn Thất Tùng đến ngã Tư Vọng với chiều dài là 1,3km.