NutiFood chia sẻ tấm lòng với người dân vùng lũ phía Bắc

Ngôi trường bị sập sau cơn lũ và những đứa trẻ chưa bao giờ được uống sữa

Đợt lũ quét kinh hoàng vào trung tuần tháng 8 đi qua huyện Mù Cang Chải vừa qua đã cuốn sập nhiều căn nhà và trường học ở đây. Cơ sở 2 trường tiểu học và THCS thị trấn Mù Cang Chải nằm ngay dưới đường đi của cơn lũ nên toàn bộ tầng 1 của ngôi trường đã bị đá từ trên núi lăn xuống đục thủng. Khai giảng năm học này, những em nhỏ của trường phải đi sơ tán sang cơ sở 1 học tạm vì trường đã bị sập.

Trường mới sẽ được xây lại nhưng chưa biết khi nào mới có. Bà Phạm Thị Thủy, hiệu trưởng của trường chia sẻ: Nhưng mà cũng còn may lũ tới sớm chứ muộn hơn chút nữa thì không biết có bao nhiêu người thiệt mạng vì ngày hôm đó sẽ có buổi tập huấn của khoảng hơn 100 giáo viên mầm non và tiểu học của huyện Mù Cang Chải tại trường. Buổi tập huấn sẽ bắt đầu lúc 7h30 sáng thì khoảng hơn 5 giờ rưỡi sáng lũ ập về.

Để hỗ trợ xây dựng lại trường mới, công ty NutiFood đã tặng cho trường số tiền 100 triệu đồng. Số tiền này sẽ được thêm vào ngân sách để xây dựng lại cơ sở mới cho trường. Ngoài ra để chia sẻ với khó khăn của huyện, công ty NutiFood cũng đã tặng số sữa trị giá khoảng 8 trăm triệu để tặng cho các trường mầm non của huyện.

Để mang quà tới cho những đứa trẻ ở đây, đoàn cứu trợ của công ty NutiFood đã vượt dốc bằng xe máy trên con đường trơn trượt đầy đá hộc lổn nhổn để đến điểm trường mầm non Trống Gầu Bua của xã Hồ Bốn huyện Mù Cang Chải.Đoạn đường chỉ có hơn 4 cây số thôi nhưng phải mất gần 1 tiếng đoàn mới tới nơi vì đường quá trơn phải đi thật chậm, nhiều đoạn còn phải xuống đi bộ và đẩy xe vì sa lầy.

Chỉ yếu tay lái một chút thôi là có thể té xe và rơi xuống vực. Thấy các thành viên trong đoàn xanh mặt, anh cán bộ xã cười nói cô giáo ở bản này ngày nào chẳng đi và về. Hôm nay trời không mưa chứ hôm trời mưa phải quấn xích vào bánh xe mà có khi còn không đi nổi. Có những hôm mưa to quá, cô giáo phụ trách ở đây phải đi bộ hơn 4 cây số để về nhà vì con đang chờ mẹ.

Đại diện Nutifood tặng quà cho các em mầm non ở Mù Cang Chải.

Điểm trường mầm non Trống Gầu Bua có khoảng hơn 30 em trong độ tuổi từ 3-5 học chung với nhau. Các em không được cha mẹ đưa đón mà phải tự đi bộ tới lớp. Bé lớn dìu bé nhỏ, mỗi ngày các em đi bộ hơn cây số có khi hơn 2 cây số mới tới được trường. Mỗi bé đến lớp sẽ được bố mẹ chuẩn bị cho một phần ăn bỏ vào cặp lồng mang tới trường. Có em không có cặp lồng bố mẹ phải bỏ cơm vào túi ni-lông.

Đến giờ ăn, tất cả các bé sẽ ngồi vào bàn, lấy phần cơm của mình ra ăn. Những phần ăn nhìn vào mà muốn rơi nước mắt vì chỉ có cơm và nửa con cá khô, hay hai con cá nướng bé tí, vài miếng măng rừng xào chứ tuyệt nhiên không có rau và canh. Thế nhưng những đứa trẻ vẫn hồn nhiên xúc, hồn nhiên bốc ăn ngon lành. Có khi 2 chị em bốc chung 1 cặp lồng vì mẹ chỉ chuẩn bị có 1 cái. Anh cán bộ xã kể nhiều khi ăn không hết thì chiều trên đường đi học về các em sẽ vừa đi vừa bốc ăn và tới nhà là hết.

Cô Lò Thị Len, giáo viên phụ trách lớp chia sẻ: Ở đây đa số các em đều là con em dân tộc Mông, gia đình rất nghèo nên có cơm ăn đã là may mắn rồi nói gì đến thức ăn ngon. Đa số các em ở đây chưa bao giờ được uống sữa. Chỉ lo bữa ăn hàng ngày cho các em cha mẹ đã vất vả rồi. Những lon sữa được công ty tặng, trường sẽ giữ lại pha cho các bé uống vào bữa xế chứ mang về có nhiều cha mẹ không biết cách pha đâu.

Điểm trường mầm non Trống Gầu Bua là một trong rất nhiều trường mầm non của huyện Mù Cang Chải được công ty NutiFood hỗ trợ sữa. Tổng giá trị sữa công ty NutiFood hỗ trợ cho huyện là 800 triệu đồng sẽ chia đều cho các trường mầm non của huyện.

Đường vào Nậm Băm vẫn còn tan hoang

Rời Trống Gầu Bua, đoàn cứu trợ của công ty NutiFood di chuyển qua huyện Mường La, Sơn La. Từ thị trấn Mường La, đoàn theo chân cán bộ phòng giáo dục tới xã Nậm Păm, một trong những điểm bị thiệt hại nặng do lũ quét. Đường vào Nậm Păm Mường La gập ghềnh nhiều chỗ vẫn còn đang khắc phục sau cơn lũ.

Đây là con đường mới được mở sau cơn lũ vì đường cũ đã bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ xuống dòng suối đang cuồn cuộn chảy, anh cán bộ phòng giáo dục Mường La cho biết chỗ đó trước kia từng là con đường và dưới đó từng có những căn nhà nhưng giờ đã không còn một chút dấu vết. Xe dừng lại ở cơ sở chính của trường mầm non Nậm Păm vì không thể đi tiếp. Có nhiều điểm trường đã bị xóa sổ hoàn toàn. Ngôi trường mầm non kiên cố là thế nhưng cũng bị sạt một góc tường.

Cô hiệu trưởng của trường cho biết may là đường đi của cơn lũ chỉ me mé trường thôi nên trường vẫn còn. Sau khi lũ rút, các cô phải huy động rất nhiều nhân lực dọn dẹp để các con có thể bắt đầu tới lớp.

Hỗ trợ Mường La xây điểm trường.

Để chia sẻ với trường mầm non Nậm Păm cũng như cho Mường La, công ty NutiFood đã hỗ trợ sữa trị giá hơn 300 triệu được chia cho các trường mầm non bị ảnh hưởng sau lũ và đặc biệt, công ty cũng trao tặng số tiền 178 triệu đồng để hỗ trợ xây điểm trường Bản Mới ở xã Chiềng Công. Đây là số tiền do nhân viên của công ty NutiFood đóng góp để chia sẻ với đồng bào sau cơn lũ quét. Tại điểm trường này, các em học sinh đang phải học tạm trong căn nhà ghép gỗ. Đường vào Bản Mới đã bị phá tan hoang sau lũ quét nên đoàn không thể vào được tận nơi.

Ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT công ty NutiFood chia sẻ: Chứng kiến những mất mát của người dân nơi đây, tôi thấy vô cùng đau xót. Công ty chúng tôi được sáng lập từ những bác sĩ nên chúng tôi rất đề cao giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia. Từ khi thành lập đến nay, NutiFood luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng nhất là việc chia sẻ khó khăn với người dân ở những vùng gặp thiên tai bão lũ. Chúng tôi hi vọng, với sự chia sẻ của mình, những người dân ở đây sẽ ấm lòng hơn và vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống trước mắt cũng như ổn định chỗ học hành cho con em mình vì chính các em sẽ là thế hệ tương lai góp phần xây dựng quê hương tốt đẹp hơn.