'Ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang ở mức báo động đỏ'

Sáng 17/2, tại buổi làm việc của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng với UBND Hà Nội và các bộ ngành, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thực trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô đang trở nên vô cùng cấp thiết.

Vị này thông tin theo khảo sát, khí thải từ các phương tiện giao thông được xem là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận ô nhiễm môi trường ở Hà Nội "đang ở mức báo động đỏ". Theo ông, nguồn ô nhiễm lớn nhất xuất phát từ xe máy, ôtô đã cũ, hết hạn sử dụng trước năm 2000.

“Hiện Hà Nội có gần 6 triệu xe máy, trong đó 2,5 triệu xe đã hết hạn sử dụng từ năm 2000. Những chiếc xe máy này hàng ngày vẫn xả khí thải ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc thu hồi cũng mất nhiều thời gian và kinh phí”, ông Chung nói.

Theo Chủ tịch Hà Nội, ở kỳ họp HĐND tới đây, UBND sẽ đưa ra phương án hạn chế xe máy vào nội đô. Sau khi được thông qua, Hà Nội sẽ trình Thủ tướng.

Chủ tịch Hà Nội cho rằng một trong số nguyên nhân gây ô nhiễm là do 2,5 triệu xe máy hết hạn sử dụng. Ảnh: Thắng Quang.

Những năm gần đây Hà Nội rất quan tâm đến vấn đề chất lượng không khí. Thành phố đã sử dụng ngồn vốn tài trợ không hoàn lại của Pháp để lắp các trạm quan quan trắc. Từ các trạm quan trắc sẽ có thông số về môi trường để xử lý. Tới đây, Hà Nội lắp thêm 80 trạm quan trắc nữa.

Chủ tịch Hà Nội cũng khẳng định thời gian tới sẽ siết chặt xe tải, xe chở bồn vào ban đêm. Các công trình phải có chỗ rửa xe và đảm bảo không rơi đất, cát trên đường.

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định ô nhiễm môi trường ở Hà Nội có xu hướng gia tăng do việc xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp được rất ít. Hiện, chất thải rắn chủ yếu chỉ chôn lấp. Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí do ùn tắc giao thông cũng đang trở nên đáng báo động.

“Hà Nội có quá nhiều xe hết hạn sử dụng. Bên cạnh đó, ùn tắc giao thông cũng khiến xe không di chuyển được, xả khí ra môi trường. Thành phố cần có phương án để xử lý tình trạng này trong thời gian sớm”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Chỉ số ô nhiễm bụi PM 2.5 ở Hà Nội cao gần gấp 2 lần TP.HCM. Đơn vị tính: µg/m3. Đồ họa: Văn Chương.

Mới đây, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) cho hay trong năm 2016, Hà Nội trải qua 8 đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Chỉ số ô nhiễm bụi PM 2.5 ở thủ đô cao gần gấp 2 lần TP.HCM.

Về lượng bụi PM 2.5 trung bình năm 2016 ở TP.HCM là 28,23 µg/m3 (quy chuẩn là 25 µg/m3), trong khi tại Hà Nội chỉ số này lên tới 50,5 µg/m3, cao gấp đôi so với ngưỡng quy chuẩn của quốc gia và cao gấp 5 lần so với ngưỡng trung bình của WHO.

Hà Nội đang đứng sau thủ đô New Delhi của Ấn Độ (124µg/m3), một trong những khu vực ô nhiễm không khí nặng trên thế giới.

