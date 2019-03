Ổ nhóm “tín dụng đen” cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất "cắt cổ" tới 328%/năm

Chiều ngày 6-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa triệt phá một ổ nhóm "tín dụng đen" quy mô lớn núp bóng Tập đoàn Tài chính Tín Nghĩa do Nguyễn Giang Huy (SN 1986, ngụ TP Hải Phòng) cầm đầu, với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (thứ 2 từ trái qua), chúc mừng và trao thưởng cho ban chuyên án đã triệt phá ổ nhóm tín dụng đen núp bóng Tập đoàn Tài chính Tín Nghĩa

Trước đó, ngày 17-2, dưới sự chỉ đạo của giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng lọat tiến hành khám xét 8 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính thuộc Tập đoàn Tài chính Tín Nghĩa đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (6 điểm) và các tỉnh Nghệ An, Hải Phòng (2 điểm).

Tại chỗ, công an đã bắt giữ 18 người, thu giữ 510 bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến vay nợ , cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến hành vi hoạt động "tín dụng đen" của Tập đoàn Tài chính Tín Nghĩa.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận, toàn bộ hoạt động cho vay lãi nặng liên quan đến Tập đoàn Tài chính Tín Nghĩa đều do Nguyễn Giang Huy đứng ra tổ chức. Qua xác minh ban đầu, công an đã xác định số tiền giao dịch của 3 tài khoản gồm Đỗ Hoài Phương, Trần Thị Minh Hằng và Dương Anh Duy khoảng hơn 200 tỉ đồng và số tiền thu lợi bất chính đã chứng minh được là 310 triệu đồng.

Theo Công an Thanh Hóa, dù đăng ký kinh doanh vận tải, phòng vé máy bay, đồ gỗ mỹ nghệ… Tuy nhiên, công ty này không thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh như đã đăng ký mà thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng (lãi suất từ 5.000 đồng đến 9.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất cắt cổ từ 182,5%/năm đến 328%/năm).

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa xác định ổ nhóm này có tới 50 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc, mỗi chi nhánh có quản lý, kế toán và nhân viên thu nợ.

Ghi nhận chiến công trên của Công an TP Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, và đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa, Quỹ "Doanh nhân với an ninh trật tự" đã trao thưởng tổng số tiền 100 triệu đồng cho ban chuyên án và các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án trên.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, các phòng nghiệp vụ điều tra mở rộng chuyên án.