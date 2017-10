Ô tô 500 triệu đồng cho nhà chung cư

Khi bạn đã quyết định gắn bó nơi chốn đi về của mình là những căn chung cư, dù cao cấp hay bình dân, thì căn hầm để xe là nơi mà bạn phải đặc biệt quan tâm. Một căn hầm để xe thoáng, rộng rãi là điều kiện lý tưởng cho bạn mua sắm những chiếc xe ô tô cỡ lớn. Nhưng với một căn hầm để xe nhỏ và hạn chế không gian di chuyển thì những chiếc SUV 5 chỗ chính là lựa chọn hoàn hảo cho bạn và cho gia đình nhỏ.

Bên cạnh đó, vấn đề về giá là một việc rất đáng quan tâm. Một mức giá quá cao lên đến vài tỷ cho một chiếc SUV 5 chỗ là lựa chọn không cần thiết khi ở chung cư. Bạn chỉ cần một chiếc ô tô với giá chỉ 500 triệu nhưng có đầy đủ tính năng và tiện ích tốt cho gia đình nhỏ khi sử dụng. Và chiếc xe SsangYong TIVOLI, với mức giá còn khoảng 500 triệu chính là lựa chọn lý tưởng cho bạn.

Giảm giá tới 150 triệu đồng

Dòng xe SsangYong TIVOLI có mức giá niêm yết là 661 triệu đồng khi bán chính hãng toàn cầu. Nhưng trong tháng 10 này, nhằm chúc mừng sinh nhật SsangYong Việt Nam tròn một năm đi vào hoạt động, một số sản phẩm SsangYong TIVOLI sẽ được bán ra với mức giá giảm còn 511 triệu đồng với số lượng hạn chế.

Đồng thời, từ ngày 01/10 đến 20/10, SsangYong Việt Nam còn áp dụng chương trình hỗ trợ chi phí trả trước. Bạn chỉ cần thanh toán 50 triệu đồng là được nhận xe về nhà, thay vì tới 193 triệu đồng như trước đây. Chương trình chỉ áp dụng cho dòng xe SsangYong TIVOLI.

Nhận ngay xe SsangYong TIVOLI chỉ với 50 triệu đồng.

SsangYong TIVOLI – Dòng xe tốt trong tầm giá 500 triệu

Ra mắt chính thức tại Việt Nam từ ngày 26/08/2016, dòng xe SsangYong TIVOLI đã góp phần không nhỏ đóng góp doanh thu của hãng xe đến từ Hàn Quốc. Ước tính SsangYong sản xuất vượt 100.000 chiếc xe SsangYong TIVOLI kể từ khi ra mắt, tăng doanh thu của hãng tới 55,9%.

Dòng xe SsangYong TIVOLI có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 4195 x 1795 x 1600 mm. Chiều dài cơ sở xe ở mức 2.600 mm. Xe trang bị động cơ e-XGi160, 4 xy-lanh và dung tích 1.6L cho công suất cực đại 126 mã lực; cùng mô-men xoắn lớn nhất 157 Nm kết hợp hộp số tự động Aisin 6 cấp. Hơn nữa, SsangYong TIVOLI còn được trang bị bộ nội thất sang trọng và hiện đại. Số chỗ ngồi lên đến 5 chỗ, rất thích hợp cho những hộ gia đình nhỏ.

Mã lực lớn cùng tính năng cruise control cho trải nghiệm lái mượt mà.

Dòng xe SsangYong TIVOLI có 7 màu chủ đạo gồm: Trắng (Grand White), Đen (Space Black), Nâu (Jack Brown), Bạc (Silent Silver), Xám Palladium, Xanh (Dandy Blue) và Đỏ (Flaming Red).

Đáng chú ý, dòng xe SsangYong TIVOLI còn trang bị chức năng chỉnh tay ga hành trình (cruise control). Tính năng cruise control vẫn thường thấy trên các dòng xe cỡ lớn hoặc hạng sang.

Hơn nữa, việc trang bị nút bấm điều chỉnh 3 chế độ lái (Normal, Comford và Sport) kết hợp 3 chế độ vận hành (ECO, Power, Winter) tác động trực tiếp vào động cơ, giúp xe vận hành theo nhu cầu người lái. Bên cạnh đó, xe có sẵn chế độ sang số tay (M) với lẫy đẩy số nằm ngay gần tay nắm, giúp dễ dàng chuyển số tay.

Vượt qua nhiều đối thủ, SsangYong TIVOLI đạt được giải thưởng như “Xe an toàn của năm 2015” do Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc trao tặng; xe gia đình của năm 2016 do VAB - Hiệp hội ô tô lớn nhất tại Bỉ bình chọn,…