Ô tô bán tải sẽ tăng sốc hơn 400 triệu đồng/xe?

Bộ Công Thương cũng đề xuất áp dụng thuế suất tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế suất nhập khẩu đối với xe bán tải (pick-up) có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ năm chỗ trở xuống như với ô tô con dưới chín chỗ, đồng thời tăng lệ phí trước bạ cho các dòng xe bán tải.

Lý do của việc xem xét lại các chính sách thuế nhập khẩu, TTĐB là bởi dòng xe bán tải hiện được nhiều người dân lựa chọn sử dụng như xe du lịch (di chuyển hằng ngày do không bị cấm vào đô thị). Tuy nhiên, lại có các mức thuế, phí áp dụng thấp hơn nhiều so với dòng xe du lịch.

Thực tế cho thấy hiện nay dòng xe bán tải chủ yếu được nhập khẩu trực tiếp về từ các nước trong khu vực ASEAN, nhiều nhất là từ Thái Lan đang được hưởng nhiều ưu đãi.

Cụ thể, từ ngày 1-7-2016, xe bán tải nhập khẩu trong khu vực ASEAN chỉ phải chịu mức thuế 5% so với 30% của các loại xe du lịch từ chín chỗ trở xuống. Thuế TTĐB với dòng xe này cũng chỉ ở mức 15%-25%, thấp hơn rất nhiều so với ô tô dưới chín chỗ có thể sẽ tăng lên 40%-110% tùy theo dung tích động cơ của xe. Ngoài ra, phí trước bạ tại Hà Nội và TP.HCM cho ô tô dưới chín chỗ là 12% trong khi xe bán tải chỉ 2%.

Như vậy, tới đây nhiều khả năng dòng xe bán tải sẽ không được hưởng những lợi thế về thuế, phí như trên nữa.

Nếu áp dụng mức thuế, phí như áp với xe du lịch dưới chín chỗ theo đề xuất của Bộ Công Thương thì khả năng người mua loại ô tô này sẽ phải chi ra số tiền rất lớn so với hiện nay.

Theo đại diện một đại lý kinh doanh ô tô, nếu đề xuất tăng thuế của Bộ Công Thương được Chính phủ và Quốc hội thông qua, giá xe bán tải sẽ tăng mạnh so với mức hiện tại. Đại lý này tính toán, với mức giá khoảng 560 triệu đồng cho một chiếc bán tải dung tích động cơ 2,2 lít hiện nay có thể tăng thêm 400 triệu đồng nếu áp dụng mức thuế đề xuất.

Tương tự, một chiếc xe bán tải có dung tích động cơ trên 3,0 lít đang được bán khoảng 870 triệu đồng thì mức giá nếu áp dụng mức thuế mới có thể lên tới 1,45 tỉ đồng.

Các dòng xe bán tải hiện nay được nhập về Việt Nam có dung tích động cơ lớn nhất lên tới 4,0 lít. Nếu áp dụng mức tính thuế như đề xuất của Bộ Công Thương, giá bán của một chiếc xe bán tải dung tích lớn có thể tăng cả tỉ đồng so với hiện nay.

Ô tô bán tải dẫn đầu về doanh số bán hàng tại thị trường Việt Nam.

Ông Tấn Trung, Tổng Giám đốc một công ty nhập khẩu ô tô tại TP.HCM, cho rằng nếu đề xuất này được phê duyệt thì giá ô tô bán tải sẽ tăng nhưng cách tính mà các đại lý đưa ra sẽ tăng hơn 400 triệu đồng đến hơn cả tỉ đồng thì chưa chính xác lắm, vì cách tính thuế TTĐB tính trên giá của một chiếc xe từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu đến đại lý phân phối.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hiền, phụ trách hệ thống ô tô đã qua sử dụng của Toyota Việt Nam, việc điều chỉnh lại mức thuế đối với xe bán tải là hợp lý vì dòng xe này đã sử dụng phổ biến như ô tô dưới chín chỗ thông thường, chưa kể dung tích động cơ lớn, xe cỡ lớn mà ưu đãi hơn xe dung tích nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu thì không ổn.

Thế nhưng bà Hiền cũng cho rằng giá xe bán tải khó tăng cao như thông tin một số báo chí đưa ra. Như thuế nhập khẩu xe bán tải đang 5%, Bộ Công Thương có đề xuất tăng thì cũng chỉ vài tháng nữa là sang năm 2018, thuế nhập khẩu từ các nước ASEAN từ 30% về 0%. Đặc biệt các dòng xe bán tải là thế mạnh của ASEAN, nhất là Thái Lan - tỉ lệ nội khối rất cao, hơn 40%, dễ dàng đáp ứng tiêu chí hưởng thuế ưu đãi 0%.

“Thứ hai, về thuế TTĐB tính trên dung tích động cơ thì các dòng xe bán tải nhập vào Việt Nam đều thay đổi dưới 2,0 lít. Như vậy, thuế có thể tăng nhưng không tăng cao như cách tính trên. Hơn nữa xe bán tải phục vụ cho hoạt động kinh doanh nên cũng khó áp thuế cao hơn nữa cho loại xe này” - bà Hiền chia sẻ.

Hiện nay có nhiều thương hiệu xe bán tải được nhập về Việt Nam như Ford Ranger, Misubishi Triton, Toyota Hilux, Izzu Dmax, Chevrolet Colorado… Trong đó Ford Ranger là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

Theo Quang Huy

Pháp luật TPHCM