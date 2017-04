Ô tô Hàng Xanh nhận 45 tỷ đồng tiền thưởng đạt chỉ tiêu bán hàng và hỗ trợ từ Mercedes Benz trong quý 1/2017

CTCP ô tô Hàng Xanh (mã chứng khoán HAX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu thuần quý 1 đạt 779,44 tỷ đồng, tăng đột biến 74% so với cùng kỳ, trong khi đó giá vốn cũng tăng mạnh hơn đến 77% nên lợi nhuận gộp thu về cả quý còn 23,9 tỷ đồng, tăng 21% so với quý 1/2016.

Tổng nợ phải trả của công ty đến cuối quý 1 hơn 734 tỷ đồng tăng 180 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 647 tỷ đồng, tăng 310 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Do vậy, chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay trong kỳ hơn 5 tỷ đồng, gần gấp 3 quý 1 năm ngoái.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng bỏ ra hơn 20,8 tỷ đồng, tăng mạnh 139% so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp đôi, lên gần 10 tỷ đồng.

Những chi phí bỏ ra tăng hơn nhiều lần mức tăng doanh thu, nên Ô tô Hàng Xanh đã lỗ thuần hơn 11,7 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 5 tỷ đồng.

Nhờ ghi nhận hơn 47 tỷ đồng thu nhập khác – trong đó có 45 tỷ đồng tiền thưởng đạt chỉ tiêu bán hàng và hỗ trợ từ Mercedes Benz Việt Nam (quý 1 năm ngoái nhận hơn 21 tỷ đồng cho khoản thưởng và hỗ trợ này), nên ô tô Hàng Xanh thoát lỗ, còn báo lãi 27,9 tỷ đồng sau thuế, tăng trưởng 24% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2016.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý còn 600 tỷ đồng, tăng 210 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng cộng tài sản công ty đến 31/3/2017 đạt 1.070 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Kế hoạch năm 2017, Haxaco đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.300 tỷ đồng – tăng 50% và lãi ròng 96 tỷ đồng – tăng 30% so với thực hiện trong năm 2016. Với kết quả đạt được quý 1 vừa qua, Haxaco đã hoàn thành 29% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ/HAX