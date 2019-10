Ô tô Nhật số tự động giá 194 triệu

Thương hiệu con của hãng Nissan (Nhật Bản) là Datsun vừa ra mắt hai mẫu ô tô 4 chỗ ngồi Datsun Go CVT và Datsun Go + CVT tại thị trường Ấn Độ.

Các phiên bản tự động có thể có hai biến thể là T và T (O). Cả hai phiên bản Datsun Go CVT và Datsun Go + CVT đều được cung cấp bởi cùng một động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1,2 lít.

Nhưng có một phiên bản nâng cấp tự động hóa được trang bị động cơ cho công suất cao hơn 77 mã lực, so với 68 mã lực ở bản số sàn. Ở 104Nm, công suất mô-men xoắn của động cơ vẫn không thay đổi.

Datsun Go CVT "trình làng" tại Ấn Độ.

Các phiên bản T (O) cao cấp nhất của hãng Datsun được trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7,0 inch với Apple CarPlay và Android Auto, gạt nước phía sau, điều hòa không khí thủ công, ORVM có thể điều chỉnh bằng điện, LED HID và bánh xe hợp kim 14 inch.



Về tính năng an toàn, cả 2 phiên bản Datsun Go CVT và Datsun Go + CVT đều nhận được hệ thống kiểm soát thân xe chủ động (VDC), túi khí kép, ABS với EBD, tính năng hỗ trợ phanh, nhắc nhở dây an toàn và cảm biến đỗ xe phía sau.

Mẫu Datsun Go + CVT vừa ra mắt.



Hãng đã cho phép các khách hàng đặt trước các phiên bản CVT vào tháng trước với số tiền 11.000 Rupi (khoảng 36 triệu đồng) tại bất kỳ đại lý Datsun hoặc Nissan nào trên toàn Ấn Độ.

Tại thị trường Ấn Độ , giá khởi điểm cho chiếc ô tô 4 chỗ ngồi Datsun Go CVT là Rs 5,94 lakh (tương đương khoảng 194 triệu đồng). Còn chiếc Datsun Go + CVT có giá từ Rs 6,58 lakh (khoảng 215 triệu đồng).

Mức giá khởi điểm của Datsun Go CVT và Datsun Go + CVT được đánh giá là khá rẻ. Mức giá này khiến chúng trở thành mẫu xe CVT có giá cả phải chăng nhất ở Ấn Độ.

Tại thị trường đông dân thứ 2 thế giới này, Datsun Go CVT sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các mẫu xe hatchback khác như Tata Tiago, Hyundai Santro và Maruti Suzuki Celerio. Trong khi đó, Datsun Go + CVT sẽ phải đối chọi với chiếc Renault Triber mới.