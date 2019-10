Ô tô tồn kho vượt ngoài dự báo, giá xe tiếp tục giảm sâu hút khách hàng

Giá xe ô tô tiếp tục giảm sâu

Nếu như tuần đầu tháng 10, thị trường xe Việt Nam có 9 mẫu xe giảm giá với mức giảm cao nhất 60 triệu đồng thì đến thời điểm hiện tại theo khảo sát của Chuyên trang Xe Vietnamnet, có thêm khoảng 10 mẫu xe nhận ưu đãi hấp dẫn thu hút người tiêu dung.

Trong đó, Toyota là một trong những hãng có nhiều mẫu xe giảm giá nhất trong nửa đầu tháng 10 này.

Đơn cử như mẫu Toyota Fortuner đã liên tục điều chỉnh giảm giá và hiện đã kéo mức giảm từ 60 triệu đồng/xe công bố đầu tháng 10 xuống tiếp mức giảm 120 triệu đồng/xe. Đây là mẫu giữ ngôi vương phân khúc xe SUV với mức tăng trưởng so với tháng trước đến 125%.

Tại nhiều đại lý Toyota ở Hà Nội, Fortuner phiên bản 2.4G máy dầu một cầu số sàn cũng đang được khuyến mãi tới 120 triệu đồng. Phiên bản 2.4G máy dầu 1 cầu số tự động của Fortuner được khuyến mãi 70 triệu đồng.

Cùng với Fortuner, mẫu Toyota Innova dù đang trong tình trạng khan hàng tại đại lý nhưng cũng được nâng mức giảm 40 triệu đồng đầu tháng lên mức giảm 55 triệu đồng/xe (bao gồm 40 triệu tiền lệ phí trước bạ + 15 triệu tiền mặt) cho phiên bản 2.0E và 35 triệu đồng cho các phiên bản khác như 2.0G, 2.0V. Riêng Toyota Innova Venturer được khuyến mãi 35 triệu đồng tiền mặt.

Đặc biệt, mẫu xe sedan cỡ B thông dụng Toyota Vios đang gây sốt thị trường khi giá giảm chỉ còn từ 460- 540 triệu đồng. Tại Hà Nội, Vios được các đại lý giảm 15 triệu đồng tiền mặt. Riêng ở khu vực miền Nam, mẫu xe này được giảm đến 25-30 triệu đồng/xe.

Honda cũng có nhiều mẫu xe giảm giá mạnh đầu tháng 10 này. Cụ thể, Honda CR-V 2019 giảm giá từ 30- 50 triệu đồng phiên bản 1.5E, 2 phiên bản còn lại là 1.5G và 1.5L được giảm giá 30 triệu đồng.

Các mẫu Honda City giảm 20 triệu tiền mặt, Honda Civic giảm từ 25-35 triệu. Riêng mẫu HR-V ngoài giảm 40 triệu tiền mặt còn được tặng thêm gói bảo dưỡng 15 triệu đồng và tặng xe đạp cho khách hàng mua xe. Honda Jazz cũng giảm 65 triệu đồng và Hoda Brio giảm 10 triệu đồng trong tháng này.

Cùng với các thương hiệu xe Nhật, thương hiệu xe Hàn cũng đang có đợt giảm giá mạnh. Tại Hà Nội, nhiều mẫu xe của Hyundai đã có mức giảm sâu hơn rất nhiều so với tháng trước. Điển hình như Hyundai Elantra có mức giảm từ 31- 50 triệu đồng. Hyundai Grand i10 giảm từ 10- 17 triệu đồng. Mazda 2 với mức giảm trực tiếp tới 40 triệu đồng tiền mặt, 10 triệu đồng tiền phụ kiện cao cấp và 20 triệu đồng gói bảo dưỡng ba năm miễn phí và Hyundai Kona giảm cao nhất đã lên tới 50 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất, nhiều đại lý Nissan ở Hà Nội kích cầu với đợt giảm giá niêm yết mẫu xe Nissan Terra bản V cao cấp nhất lên đến 128 triệu đồng. Mức giảm này kéo giá xe xuống chỉ còn 1,070 tỷ đồng.

Như Xe VietNamNet đã đưa tin trước đó, các hãng xe sang cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá và mức giảm sốc chưa từng thấy. Chẳng hạn như Audi mới đây công bố hỗ trợ phí trước bạ... với tổng chi phí lăn bánh giảm tới 200-300 triệu đồng, Mercedes- Benz, BMW cũng có mức giảm trên 200 triệu đồng.

Xe tồn kho nhiều

Bức tranh giảm giá xe trên thực tế đã diễn ra xuyên suốt 8 tháng qua kể từ thời điểm sau Tết Âm lịch 2019. Trái với đặc trưng mùa vụ, dường như giá xe năm nay sẽ không tăng đột biến vào cuối quý IV và giáp Tết như các năm trước. Đồng loạt các hãng xe vẫn ra sức kích cầu, dành giật thị phần.

Trao đổi với phóng viên Xe Vietnamnet, anh Nguyễn Mạnh Tiến, trưởng nhóm kinh doanh một đại lý xe Nissan ở Hà Nội cho biết: "Về cơ bản nhu cầu trên thị trường xe năm nay diễn biến khá chậm. Sức mua chưa mạnh nên dù các đại lý áp giảm giá vẫn không tăng trưởng nhiều"

"Với sức mua như thế này thì dự kiến đến cuối năm giá xe vẫn giảm mạnh. Vì nhiều mẫu xe còn tồn khó với số lượng lớn. Ví dụ như tại đại lý chúng tôi có đến 30 chiếc Nissan Terra bản V còn tồn kho. Nếu không giảm giá xả hàng thì sang năm lại mất đời xe khó hút khách hơn", anh Tiến nói thêm.

Nissan Terran bản V hiện đang giảm giá đến 128 triệu đồng do tồn kho nhiều.

"Một số mẫu xe có doanh số quá thấp trong nhiều tháng liền trước đó nên buộc phải khuyến mại để kịp đạt doanh số cuối năm có thể là nguyên nhân tác động tới giá xe thời điểm hiện tại. Cùng với đó, thời điểm từ đây đến cuối năm có khá nhiều sản phẩm mới, thiết kế đẹp, giá cả hợp lý được ra mắt. Chính vì thế việc áp dụng khuyến mại được cho là biện pháp rất tốt để tăng thị phần cho các đại lý", anh Minh Tuấn, một người có kinh nghiệm lâu năm trong mảng kinh doanh ô tô cho biết.

Chia sẻ với PV xe VietNamNet, ông Phạm Văn Dũng, Tổng giám đốc Ford Việt Nam cho hay, hiện nay lượng xe tồn kho của các hãng nói chung là khá lớn. Tình trạng này có nguyên nhân từ việc dự báo sức tiêu thụ năm 2019 của các hãng đưa ra hồi đầu năm lạc quan hơn thực tế.

"Trong Hiệp hội VAMA, chúng tôi từng dự kiến tăng trưởng năm nay của thị trường xe phải đạt 30%. Thế nhưng đến thời điểm này, mức tăng trưởng thực tế chỉ đạt 15-17%".

Có thể thấy, sau mức tăng trưởng 300.000 xe vào 2016, sức mua trên thị trường ô tô giảm xuống và rồi nhích dần lên nhưng hiện đang có dấu hiệu bão hòa đi ngang. Điều này bắt buộc các hãng sẽ phải đa dạng hóa sản phẩm và cạnh tranh mạnh mẽ với xe nhập.

Báo cáo mới đây của Bộ Công Thương đã nêu, dự báo sang quý 4, thị trường ô tô sẽ ổn định để đón dịp cao điểm mua sắm ôtô cuối năm.

Theo báo cáo bán hàng từ VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), lượng xe tiêu thụ của toàn thị trường (trừ TC Motor, Mercedes-Benz Việt Nam và Vinfast) trong tháng 9/2019 vừa qua là 27.767 chiếc, tăng 29% so với tháng trước đó và tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 37%; xe thương mại tăng 10% và xe chuyên dụng tăng 10% so với tháng trước.