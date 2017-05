Ô tô Trường Long (HTL): Chưa hoàn thành chỉ tiêu, vẫn chia cổ tức 60% cho năm 2016

Chiều 22/5, CTCP Kỹ thuật Ô tô Trường Long (mã chứng khoán HTL) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại phòng họp công ty – Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả kinh doanh năm 2016

Trong báo cáo của HĐQT trình đại hội, ban lãnh đạo công ty cho rằng thị trường của dòng xe thương mại đã trở nên bão hòa trong năm 2016. Sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các thương hiệu xe tải trong và ngoài nước để giành thị phần và giảm hàng tồn kho dẫn đến lợi nhuận của các hãng xe thấp hơn các năm trước.

Bên cạnh đó, nhà phân phối Hino Motors Vietnam áp dụng một số thay đổi về chính sách giá bán, chính sách thưởng đã làm ảnh hưởng đến sản lượng bán hàng của dòng xe này năm năm 2016.

Kết quả kinh doanh năm 2016, ô tô Trường Long đạt 1.217 tỷ đồng doanh thu, giảm sút 29% so với năm 2015; trong khi đó các loại chi phí lại tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế cả năm thu về gần 53,2 tỷ đồng, giảm mạnh 61% so với lợi nhuận đạt được năm 2015 (135,3 tỷ đồng). Kết quả này mới đạt 81% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Số tiền chia cổ tức năm 2016 cao hơn lợi nhuận đạt được trong năm

Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty cũng trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 với kế hoạch chia cổ tức cả năm tỷ lệ 60% bằng tiền mặt, tương ứng với việc sẽ chi khoảng 72 tỷ đồng trả cho cổ đông—lớn hơn cả lợi nhuận đạt được cả năm.

Trước đó công ty đã tạm ứng 30% cổ tức bằng tiền trong năm 2016, nếu được thông qua, cổ đông công ty sẽ nhận thêm 30% còn lại trong thời gian tới.

Trên BCTC năm 2016 đã kiểm toán của công ty, tính đến cuối năm 2016 ô tô Trường Long còn 140 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Với nhận định năm 2017 là năm khó khăn chung với các doanh nghiệp kinh doanh ô tô vận tải do lượng cung nhiều hơn cầu, bên cạnh đó quy định về áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 thay thế Euro 2 như lâu nay đã làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh của công ty.

Do vậy HTL đặt mục tiêu doanh thu cả năm hơn 1.020 tỷ đồng, giảm 16% so với doanh thu đạt được năm 2016, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 29,6 tỷ đồng, giảm sút 44% so với cùng kỳ. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 20%.

Ngoài ra, để tăng cơ hội và tính thanh khoản cho cổ phiếu HTL trong giao dịch, ban lãnh đạo công ty cũng trình phương án nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên trên 49%.

Thanh Mai

Theo InfoNet/HTL