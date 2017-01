Office-tel Đông Sài Gòn hút khách khởi nghiệp

Office-tel có gì hấp dẫn?

Mô hình Office-tel điển hình đối với nhiều dự án ở Việt Nam thường có diện tích nhỏ, từ 70m2 trở xuống nên tổng giá trị của căn hộ rất hợp lý, dao động hiện nay phổ biến từ 1 tỷ đồng/căn. Khác với khu vực căn hộ thuần túy, Office-tel có lối đi và sảnh riêng tiện cho việc tiếp đón khách hàng để tạo sự chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể sử dụng hết các tiện ích khu căn hộ như hồ bơi, khu mua sắm, công viên, giải trí… Quan trọng, do giá mua tương đối dễ chịu, sự đa dạng trong công năng đã khiến tỉ suất cho thuê lại cao hơn từ 15-25% so với căn hộ thông thường.

Trong nghiên cứu mới đây, Cushman & Wakefield đã chỉ ra rằng với tổng giá trị căn hộ phổ biến chỉ từ 1 tỷ đến 2 tỷ, có 3 đối tượng khách hàng phù hợp để lựa chọn dòng sản phẩm Office-tel gồm: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty mới khởi nghiệp có quy mô dưới 10 nhân viên cần tiết kiệm thời gian và chi phí sử dụng.

Bên cạnh đó, nhóm khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi, muốn đầu tư để sinh lời thay vì gửi tiết kiệm. Với mức sinh lợi từ khoảng 8% - 10% mỗi năm trên tổng giá trị căn hộ thì đây là một kênh đầu tư thực sự hấp dẫn.

Office-tel có diện tích đa dạng, chi phí hợp lý, tiện ích đầy đủ, thiết kế hiện đại, công năng đa dạng… nên thu hút rất nhiều khách hàng thuộc nhóm Start-up.

Hiện nay đa phần các dự án Office-tel có khoảng 40% khách hàng là các công ty có nhu cầu mở văn phòng đại diện, 10% - 15% khách mua có nhu cầu ở thực còn lại là khách mua để đầu tư cho thuê lại.

Chạy đua lựa chọn Office-tel tại Quận 2

Diện tích vừa phải, chi phí hợp lý, tiện ích đầy đủ, thiết kế hiện đại, công năng đa dạng chính là những lý do khiến mô hình Office-tel thu hút rất nhiều khách hàng. Trần Thanh Vũ, kỹ sư công nghệ đại học Illinois vừa quyết định về Việt Nam khởi nghiệp, với số vốn không lớn, Vũ chọn Office-tel để phù hợp cho công việc của mình. “Đối tác của mình hầu hết tại Mỹ và Châu Âu, nên công việc thường xuyên làm cả ngày lẫn đêm, chọn Office-tel là thuận lợi nhất” – Vũ nói.

Theo kỹ sư Vũ, Q.2 hiện thu hút sự đầu tư rất lớn và rất thuận lợi cho mọi hoạt động từ di chuyển cho đến làm việc với đối tác. “Phần đông những văn phòng đối tác của mình đặt tại Q.2 và khu công nghệ cao Q.9 nên chọn khu vực này sẽ thuận lợi hơn cả” – kỹ sư Vũ cho hay.

Vị trí đẹp, tính thanh khoản cao, chi phí hợp lý nhưng nguồn cung còn khá ít khiến rất nhiều khách hàng đang phải “chạy đua” để tìm suất đầu tư vào Office-tel The Sun Avenue.

Với vị trí ngay cửa ngõ của thành phố, tập trung rất nhiều khu công nghiệp với nhà máy và khu công nghệ cao, có nhiều trụ sở các tập đoàn đa quốc gia, cơ sở hạ tầng phát triển, các dự án tại trục phía Đông thường có mức gia tăng lợi nhuận khá ổn định và khả quan; vì vậy thường có mức hấp thụ rất tốt.

Như ghi nhận tại công trình Lexington Residence (Q.2) của Novaland ngay mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, tuy toàn bộ các căn Office-tel hiện đã được lấp đầy với đa dạng thương hiệu, từ văn phòng đại diện của các công ty ICT (công nghệ thông tin và truyền thông), luật, tài chính đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực quảng cáo, thiết kế,… nhưng nhu cầu từ phía các nhà đầu tư vẫn còn rất nhiều.

Vì vậy đối với mức hấp thụ Office-tel của dự án kế cận là The Sun Avenue chắc chắn cũng sẽ rất khả quan do sở hữu vị trí đẹp, trải dài hơn 500m mặt tiền Mai Chí Thọ; quan trọng, khách hàng đã thấy được minh chứng cho hiệu suất đầu tư hiệu quả từ Lexington Residence. The Sun Avenue sở hữu khu thương mại dưới khối đế dài hơn 2,000m, đầy đủ tiện ích cao cấp (hồ bơi, phòng gym, quảng trường,…) đáp ứng xu thế “sống – làm việc – giải trí” liền kề trong thời hội nhập.

