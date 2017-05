Ông chủ chuỗi Boo - Bò Sữa: Từ cái ván trượt, chiếc áo phông rau muống đến hệ thống 20 cửa hàng đình đám

Boo - Bò Sữa là thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ nổi tiếng tại Hà Nội. Trong chương trình Cafe 8 số thứ 3 trên fanpage CafeBiz vừa qua, anh Đỗ Việt Anh, Giám đốc và là người sáng lập Boo - Bò Sữa đã có những chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình.

Khởi nghiệp từ đam mê trượt ván

Theo gia đình sang nước ngoài từ nhỏ, học xong trung học ở Séc, 2 anh em Việt Anh – Việt Hùng về Việt Nam, với hành trang là đam mê trượt ván đường phố. Thời điểm đó, trào lưu graffiti phát triển lớn mạnh trên khắp thế giới nhưng cả hai nhanh chóng nhận ra mình chẳng thể mua được món đồ nào ở ngay giữa lòng thủ đô. Ý định bán đồ cho dân trượt ván ra đời, trước mắt là phục vụ cho chính nhu cầu của nhóm trượt ván mà cả hai tham gia ở Hà Nội.

"Thời đó, phong trào trượt ván rất mạnh mẽ và mới. Chúng tôi đi du học ở nước ngoài về và nhận thấy ở Việt Nam các loại quần áo, phụ kiện dành cho niềm đam mê này còn rất thiếu. Chính vì vậy, chúng tôi đã mở một cửa hàng quần áo nhỏ, chỉ khoảng 20m2 ở ngay cổng trường Ams (trường THPT Hà Nội - Amsterdam - PV)", Việt Anh nhớ lại.

Người sáng lập Boo - Bò Sữa cho rằng, cửa hàng đầu tiên được mở ra và thành công khá may mắn.

"Khi đi qua cổng trường Ams, tôi thấy khu vực này khá đông đúc và các bạn học sinh ở đây có phong cách rất khác so với học sinh tại các trường khác. Vì vậy, tôi quyết định mở cửa hàng ở đây. Lúc này, cũng có một cửa hàng đang muốn sang nhượng lại nên chúng tôi nhanh chóng chuyển vào và bắt đầu kinh doanh."

Với số vốn nhận được từ mẹ, Việt Anh và em trai Việt Hùng tìm đường sang Thái Lan mua ván trượt cùng với quần áo và phụ kiện thời trang đường phố. Xu hướng mới và thịnh hành của trang phục này nhanh chóng được giới trẻ Hà Thành đón nhận.

Sau khi mở, cửa hàng này được chào đón và nhanh chóng nổi tiếng nhờ truyền miệng trong giới học trò. Trường Ams sầm uất với nhiều cửa hàng ăn, đồ lưu niệm, shop quần áo và trở thành một địa chỉ tập trung của giới học sinh Hà Nội. Học trò trường Ams cũng nổi tiếng nhanh nhạy nắm bắt các trào lưu mới thịnh hành. Cửa hàng đầu tiên đó chính là bàn đạp trong nền tảng kinh doanh của Boo - Bò sữa ngày nay.

Sau khi thành công với cửa hàng đầu tiên, năm 2004, Boo - Bò Sữa mở thêm cửa hàng thứ 2 tại đường Lê Đại Hành, ngay sát Trung tâm thương mại Vincom, địa điểm thu hút đông đảo giới trẻ lúc bấy giờ.

Song song với hàng nhập từ Thái Lan, cả hai nhập thêm hàng Việt Nam xuất khẩu. Khi đó, cả hai đều đã biết đến chất lượng của những đôi giày “Made in Vietnam” với giá lên tới tiền triệu ở trời Tây, trong khi ở Việt Nam, giá chỉ cỡ trăm ngàn mà chẳng mấy người biết tới. Thậm chí, những đôi giày Thượng Đình mua vào giá chỉ 70.000 đồng, khi đem đến cửa hàng bán lại với giá 100.000 đồng, lại được rất nhiều bạn trẻ đón nhận.

Đến những chiếc áo phông siêu độc chỉ có ở Việt Nam

"Tôi đi buôn bán 5-6 năm trời nhưng không thấy chiếc áo phông nào in hình họa tiết của Việt Nam, trong khi Mỹ, Trung Quốc có những hình lặp đi lặp lại nhưng họ vẫn làm được".

Trước những trăn trở đó, Việt Anh tìm cách đưa những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam lên chiếc áo phông, và hình ảnh đầu tiên chính là bó rau muống. Cho đến ngày nay, áo phông in hình ảnh sáng tạo, phong cách đường phố vẫn là sản phẩm hàng đầu của Bò Sữa.

Chủ trương dùng chất xám để tạo nên những sản phẩm của Việt Nam, Việt Anh và đội ngũ của mình quyết tâm khẳng định cái tôi của mình bằng áo phông. Với suy nghĩ đây là mặt hàng thông dụng nhất, sản xuất dễ nhất, dễ in hình lên nhất và mang lại rủi ro kinh doanh thấp nhất.

Năm 2008, Việt Anh bắt đầu thử nghiệm đặt may ở một xưởng quen rồi đem in một vài mẫu đẹp lên áo có in thêm logo của Boo và đem bán thử nghiệm cho khách hàng cùng những mẫu mã có sẵn khác. Sản phẩm bán chạy nhờ mẫu đẹp và chất lượng tốt.

Những chiếc áo phông Bò Sữa đã ra đời như vậy. Các mẫu in mang hình bó rau muống, quạt con cóc, chùa Một Cột, Tôi yêu nước… xuất hiện ngày càng nhiều cùng giới trẻ, khách du lịch và các du học sinh.

Năm 2009, khi đã có nơi sản xuất, biết rõ chất lượng sản phẩm, và có kinh nghiệm kinh doanh, Việt Anh quyết định "khởi nghiệp lần 2" với việc thành lập Công ty TNHH BOO.

Sau này, các sản phẩm của Bò Sữa phát triển lên ngày một nhiều, từ áo, quần, giày dép, mũ… nhưng khởi điểm ở những Shop Bò Sữa đầu tiên thì áo phông chiếm đến 90%.

Việt Anh cũng là người đầu tiên chính thức mang thương hiệu Adidas Neo về Việt Nam dưới hình thức nhượng quyền thương hiệu. Điều mà theo Việt Anh là đã giúp anh hiểu rõ về mua nhượng quyền và học hỏi các quy chuẩn làm việc một cách bài bản nhất.

Và những giấc mơ “trên mây”

Hơn chục năm lăn lộn với việc kinh doanh thời trang, tự nhận bản thân đã thay đổi rất nhiều, nhưng Đỗ Việt Anh vẫn cho rằng mục tiêu tối thượng của mình không phải là lợi nhuận.

“Với tôi, thước đo thành công trong lĩnh vực mình làm không phải là tôi kiếm được bao nhiêu tiền, tôi mua được bao nhiêu nhà và tôi có bao nhiêu chiếc ô tô. Thành công đo bởi thương hiệu của tôi ảnh hưởng đến xã hội như thế nào? Tôi đưa được tầm ảnh hưởng ra sao? Tôi gửi được thông điệp gì đến giới trẻ?”.

“Một công ty có thể phát triển bền vững chỉ khi nó gắn liền với các giá trị của xã hội”. Vì lẽ đó, tại văn phòng của BOO, thông điệp về bảo vệ môi trường và tiết kiệm điện xuất hiện khắp nơi. Một trong những sự kiện mà BOO đồng hành trong nhiều năm nay là “Tắt đèn bật ý tưởng” đã thu hút được nhiều bạn trẻ.

Việt Anh khẳng định, hiện nay Boo - Bò Sữa vẫn là thương hiệu áo phông hàng đầu tại thị trường Hà Nội. Còn tại thị trường TPHCM, đó là câu chuyện tương lai và Boo - Bò Sữa đang có kế hoạch tiến vào thị trường này.

Đến nay, sau 14 năm phát triển, Boo - Bò Sữa đã có 20 điểm bán hàng. Những năm gần đây Boo - Bò Sữa tăng trưởng với tốc độ 30%/năm. Trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục ở mức này nhưng từ năm 2018 trở đi, tốc độ tăng trưởng sẽ lên tới 50%/năm và Boo - Bò Sữa sẽ tìm các nhà đầu tư để tiếp tục mở rộng.

Một cái đầu ngập ý tưởng, một tâm hồn thừa trẻ trung và một trái tim tràn nhiệt huyết, Đỗ Việt Anh đang viết tiếp hành trình cuộc đời mình với những dự án mới, xanh hơn và ý nghĩa hơn cho cộng đồng.

Theo Hà My

Trí thức trẻ