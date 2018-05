Ông chủ hãng phim Marvel: Từ trợ lý chuyên hâm nóng đồ ăn tới nhà sản xuất phim bom tấn "siêu anh hùng" có doanh thu lên tới 10 tỷ đô

Chủ tịch của Marvel Studios, nhà sản xuất phim - Kevin Feige - là người đã lãnh đạo công ty trong suốt 10 năm với rất nhiều thành công lớn. Ông đã có những sản phẩm đạt tổng doanh thu phòng vé lên tới 10 tỉ đô la và sở hữu tài sản cá nhân có giá trị khoảng 50 triệu đô.



"Avengers: Infinity Wars" (Avengers: Cuộc chiến vô cực) của Marvel phát hành trong năm 2018 đã trở thành bộ phim "siêu bom tấn" và phá kỷ lục mới, trở thành phim vượt mốc 1 tỷ USD nhanh nhất. Tại Việt Nam, phim cũng trở thành "cơn sốt", đạt doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày công chiếu và gây ra hiện tượng "cháy vé".

Avenger: Infinity war trở thành "cơn sốt" khắp toàn thế giới.

Nhà sản xuất phim Avenger là một người rất thông minh, có trí tưởng tượng phong phú về khoa học viễn tưởng và khả năng mô tả các nhân vật anh hùng trong phim.

Tuy nhiên, Feige không phải là một fan hâm mộ lớn của truyện tranh. Đây là điều kỳ lạ đối với giám đốc điều hành của một công ty liên quan tới truyện tranh và các siêu anh hùng. Dẫu vậy, ông là "một fan hâm mộ" của các anh hùng, cụ thể là Người sắt và sau đó là Vệ binh của dải ngân hà. Feige cũng nói rằng ông yêu thích các nữ siêu anh hùng và cho rằng những bộ truyện không làm tốt được như phim vì chưa thể lột tả hết được những phần liên quan đến khoa học viễn tưởng.



Mục tiêu của ông cho Marvel Studios là đưa tất cả các nhân vật của vũ trụ Marvel thành phim. Nếu Feige tiếp tục đi theo duy trì con đường này thì Marvel có thể sẽ trở thành một "di sản" trường tồn theo thời gian.

Dưới đây là những điều khán giả ít biết về ông chủ của hãng phim Marvel:

Công việc đầu tiên là thực tập sinh tại Hollywood

Feige giống như là một biểu tượng về sự kiên trì. Ông đã nộp đơn năm lần vào Trường Nghệ thuật Điện ảnh Đại học Nam California. Sau 5 lần bị từ chối, ông lại cố gắng và hồ sơ vào lần thứ sáu cũng được chấp nhận. Đây là ngôi trường mà những nhà sản xuất phim nổi tiếng như George Lucas, Robert Zemeckis, và Ron Howard theo học. Họ đều là những đạo diễn phim mà ông yêu thích.

Feige đã có rất nhiều bài thực tập được đăng tại trường. Ông có tham vọng phỏng vấn tại một nơi mà ông ngưỡng mộ - hãng Schuler Donner Productions. Donner Productions là công ty đã thực hiện bộ phim Superman và Goonies và rất nhiều bộ phim khác mà ông thích.

Sau đó, ông quyết định viết một bản lý lịch - bản lí lịch duy nhất ông từng làm trong cuộc đời tính tới thời điểm này để có được một vị trí tại công ty yêu thích. Để từng bước thực hiện ước mơ, ông phải làm nhiều công việc khác nhau ở đó, điển hình như trợ lý sản xuất bán thời gian.

Khi tốt nghiệp, ông được thuê làm Trợ lý Cá nhân cho Schuler Donner. Nhiệm vụ của ông bao gồm: làm ấm súp, rửa xe, dắt chó đi dạo và sau đó là đọc kịch bản. Đó là sự khởi đầu của ông trong lĩnh vực làm phim.

Bị ám ảnh bởi Star Wars và Star Trek

Ông nói rằng hầu hết mọi người chỉ hứng thú đặc biệt với một trong hai bộ phim. Tuy nhiên, hai bộ phim này đã cuốn hút và ảnh hưởng rất lớn đến ông. Feige luôn bị ám ảnh bởi các bộ phim và thường đi xem vào thứ sáu. Ông chỉ thỉnh thoảng đến các cửa hàng truyện tranh vào các ngày thứ tư.

Back to the Future và Goonies là hai bộ phim yêu ông yêu thích nhất. Ông cũng thích các bộ phim về Indiana Jones. Nhưng, bộ phim ông đặc biệt ấn tượng là Back to the Future 2, đến mức ông xem trong rạp tới 7 lần.

Đề cao những ý tưởng sáng tạo bất đồng vì tin rằng nó dẫn đến sản phẩm tốt nhất

Feige tin rằng làm việc nhóm cho phép các cuộc thảo luận trí tuệ tốt nhất và mang tới thành quả của bộ phim, ngay cả khi sự sáng tạo cá nhân gây ra những tranh cãi. Đó là kiểu tranh luận cho và nhận mà ông tin rằng làm cho Marvel Studios thành công như hiện nay.

Ông chủ Marvel cho rằng, số lượng lớn ngôi sao điện ảnh "muốn có vai diễn trong Marvel" bởi vì họ bị cuốn hút bởi các vai diễn và bởi vì họ tin tưởng nhân vật của mình sẽ được hỗ trợ tốt nhất, sản xuất sản phẩm với chất lượng cao nhất.

Feige thừa nhận, số tiền lớn luôn thu hút mọi người đến các dự án. Nhưng Feige không tập trung vào phần thưởng tài chính, mà là chính là sáng tạo. Ông thích những gì mình làm, và luôn đam mê quá trình sáng tạo.

Một trong những giấc mơ điên rồ nhất của ông là có thể thấy Người nhện trong bộ phim Avengers: Cuộc chiến vô cực năm 2018

Feige chia sẻ, nó vượt quá những giấc mơ điên rồ nhất của ông, thậm chí, ông không dám nói trước công chúng trong một thời gian dài. Feige cho rằng tập trung tất cả các anh hùng Marvel cùng nhau dưới một chiến hào là mục tiêu của mình. Ông muốn những đứa trẻ yêu truyện tranh có thể thấy anh hùng của chúng trở nên sống động. Nhân rộng trải nghiệm thưởng thức truyện tranh và biến câu truyện đó thành niềm đam mê của mình - đó những gì ông thấy cực kỳ thú vị.

Feige muốn truyền cảm hứng cho các nhà làm phim thế hệ tiếp theo để họ tham gia vào công việc kinh doanh này, đồng thời, ông cũng muốn được ghi dấu ấn trong hơn 150 năm lịch sử làm phim thế giới.

Cuối cùng, Fegie tiết lộ, niềm đam mê nghệ thuật của ông là một phần ảnh hưởng từ gia đình. Ông của Feige là một nhà sản xuất truyền hình cho các vở opera rất nổ tiếng như As the World Turns và The Guiding Light.