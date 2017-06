Ông chủ Him Lam ứng cử vào HĐQT Sacombank

Trước đó, tại đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) ông Minh đã xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank vì lý do cá nhân, nhằm tập trung cho các dự án của Công ty Him Lam. Đặc biệt, ngày 26-6, Công ty Him Lam công bố đã bán 96,7 triệu cổ phiếu, tương đương 14,9% vốn điều lệ LienVietPostBank.

Cuối ngày 27-6, trả lời Báo Người Lao Động, một thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) cho biết thêm ngoài ông Minh còn có bà Lê Thị Hoa - thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ứng cử thành viên độc lập HĐQT Sacombank.

Ngày 30-6, các cổ đông của Sacombank sẽ tiến hành bầu chọn 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

Ông Minh và bà Hoa là hai ứng cử viên được thay thế sau khi ông Nguyễn Đức Hưởng, Tân Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, và bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Liên Việt, rút lui vai trò ứng cử viên HĐQT Sacombank vào đầu tháng 6-2017.

Như vậy, danh sách ứng cử viên HĐQT Sacombank bao gồm các ông Dương Công Minh, Kiều Hữu Dũng - Chủ tịch HĐQT Sacombank, Nguyễn Miên Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Sacombank , Nguyễn Văn Cựu - thành viên độc lập HĐQT Sacombank, Nguyễn Xuân Vũ - Phó Tổng giám đốc Sacombank, Phạm Văn Phong - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk và bà Lê Thị Hoa - thành viên HĐQT Vietcombank.

Theo kế hoạch, ngày 30-6, Sacombank tổ chức đại hội cổ đông sau hai lần phải hoãn trước đó. Một nội dung quan trọng của đại hội này là các cổ đông Sacombank dự kiến bầu chọn 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Sacombank cho biết ngay sau khi nhận được văn bản phê duyệt danh sách ứng cử viên từ Ngân hàng Nhà nước, sẽ chính thức công bố nội dung bầu chọn thành viên HĐQT.

Theo Thy Thơ

Người lao động