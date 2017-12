Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh bị truy tố 2 vụ án mới

Ngày 28-12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), và 6 bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật hình sự, gây thiệt hại 800 tỉ đồng của PVN đầu tư vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Theo đó, 7 bị can bị truy tố gồm: Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, kiêm trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN; Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên HĐTV PVN; Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng Giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Thành viên HĐTV PVN; Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thành viên HĐTV PVN và Phan Đình Đức, nguyên Thành viên HĐTV PVN.

Trong số này riêng Ninh Văn Quỳnh bị truy tố 2 tội là: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật hình sự và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 Bộ Luật hình sự.

Góp vốn 800 tỉ và mất trắng

Theo cáo trạng, bị can Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PVN, đã có hành vi ký thỏa hợp tác số 6934 ngày 18-9-2008 tham gia góp vốn với Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT OceanBank, nhưng không thông qua HĐQT; quyết định việc góp vốn khi biết rõ năng lực yếu kém của OceanBank, ký ban hành nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ; Không thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn.

Các trạng xác định, ông Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng của OceanBank là yếu kém, biết rõ yêu cầu của Bộ Tài chính nhưng cố ý không thực hiện và vẫn quyết định góp 800 tỉ đồng vào OceanBank. Đến thời điểm ngày 1-1-2011, Luật Tổ chức tín dụng có hiệu lực, với vai trò Chủ tịch HĐTV, ông Đinh La Thăng không thực hiện việc thoái vốn của PVN tại OceanBank để đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là không vượt quá 15% mà tiếp tục ký quyết định giao cho bà Vũ Thị Thanh Hương là người đại diện 20% vốn của PVN tại OceanBank trái quy định tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh tiếp tục thực hiện việc góp vốn trái pháp luật 100 tỉ đồng (đợt 3) vào OceanBank. Hậu quả, toàn bộ số 800 tỉ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi OceanBank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước phải mua lại Ngân hàng OceanBank.

Hành vi của ông Đinh La Thăng đã làm trái nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, trái với chỉ đạo của Thủ tướng dẫn đến PVN mất 800 tỉ đồng. Ông Đinh La Thăng là người quyết định chủ trương, chỉ đạo việc thực hiện và với tư cách là người đứng đầu PVN có trách nhiệm đảm bảo toàn vốn của PVN.

Truy tố Trịnh Xuân Thanh tham ô 14 tỉ đồng

Cùng ngày 28-12, Viện KSND Tối cao cũng ban hành cáo trạng truy tố vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) và Công ty Minh Ngân. Đồng thời Viện KSND Tối cao truy tố 8 bị can gồm: Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC); Đào Duy Phong, nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land; Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land; Đinh Mạnh Thắng, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà; Thái Kiều Hương, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan; Lê Hòa Bình, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5, Công ty Cổ phần Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa, kế toán trưởng Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5, Công ty Cổ phần Minh Ngân và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, kinh doanh tự do về cùng tội danh "Tham ô tài sản". Do trong quá trình điều tra bị can Đặng Sỹ Hùng đã chết nên Viện KSND Tối cao đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Hùng.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2010, Công ty CP Dịnh vụ Xuyên Thái Bình Dương gồm 5 cổ đông sáng lập đã thống nhất ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu cổ phần sở hữu cho Lê Hòa Bình với giá 20.756,34 đồng/cổ phần tương đương 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza. Các bị can Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land tại Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình Dương, đã thông đồng với các đối tượng liên quan, cùng với đối tượng môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy; có sự giúp đỡ của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa và đại diện bên mua (công ty Minh Ngân) và Đinh Mạnh Thắng để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/ mét vuông đất, thấp hơn mức giá PVP Land đã thỏa thuận đặt cọc (52 triệu đồng/ mét vuông) tạo ra chênh lệch cổ phần trị giá 87 tỉ đồng (trong đó có tài sản của nhà nước).

Giá trị tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt là 49 tỉ đồng. Trong đó Trịnh Xuân Thanh đã chiếm đoạt 14 tỉ, Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt 5 tỉ…

Ông Đinh La Thăng sinh năm 1960, quê quán Nam Định, có học vị tiến sĩ, từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, là Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá X, XI và XII, Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XIII, XIV.

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố

Ông Đinh La Thăng từng giữ các cương vị: Bí thư Thành ủy TP HCM (2016-2017), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (2011-2016), Chủ tịch HĐTV PVN (2009-2011), Chủ tịch HĐQT PVN (2005-2008), Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà (2001-2003).

Ngày 7-5-2017, tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã quyết định thi hành kỷ luật cán bộ đối với ông Đinh La Thăng, khi đó là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020) bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII do mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ trên cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) PVN giai đoạn 2009-2011.

Ngày 10-5, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 11-5, ông Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ tại Ban Kinh tế Trung ương với cương vị Phó trưởng ban.

Ngày 8-12-2017, Cơ quan CSĐT và Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) và Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cùng ngày 8-12 đã thực hiện tống đạt Quyết định Khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với ông Đinh La Thăng. Việc khởi tố, bắt ông Đinh la Thăng nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại PVN, gây thiệt hại 800 tỉ đồng của PVN góp vốn vào OceanBank và vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng 6 bị can khác tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Ngoài ông Đinh La Thăng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy tố 5 bị can khác tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank); Nguyễn Xuân Thắng; Nguyễn Thanh Liêm; Vũ Khánh Trường; Phan Đình Đức (3 bị can này đều là nguyên thành viên HĐTV PVN). Riêng Ninh Văn Quỳnh (Phó tổng giám đốc PVN) bị đề nghị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây gậu quả nghiêm trọng"; "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), đề nghị truy tố 22 bị can. Trong đó, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn PVN cùng 11 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Cố ý làm trái…" và 8 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản". Hai bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PVC, và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC, bị đề nghị truy tố cả 2 tội danh trên.

D.Ngọc