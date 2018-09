Ông Hiệp "khùng" thấy bản thân có thiếu sót, 2 lần đến thăm hỗ trợ gia đình nạn nhân

Khám nghiệm sơ bộ của cơ quan công an xác định, vụ cháy khu trọ trên đường Đê La Thành (gần Bệnh viện Nhi Trung ương) xuất phát từ nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, tức Hiệp "khùng"). Hai nạn nhân được tìm thấy ở đây tử vong do ngạt khí CO.

Sáng 26/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, vài ngày qua ông tiếp tục được cơ quan điều tra triệu tập làm việc, để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ cháy.

"Cơ quan chức năng mới có kết luận sơ bộ về khám nghiệm hiện trường xác định vụ cháy xuất phát từ nhà tôi, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân cháy. Hiện nay cơ quan công an mới chỉ triệu tập tôi lên lấy lời khai để làm rõ vụ cháy. Một số người bảo tôi bị bắt, khởi tố là không chính xác", ông Hiệp nói.

Ông Hiệp "khùng" cho rằng, bản thân có ý thức trong phòng cháy chữa cháy và đã chuẩn bị 8 bình chữa cháy, hệ thống điện ở khu trọ đang được sửa chữa, thay thế nhưng việc để xảy ra vụ cháy lớn khiến 2 người tử vong do ngạt khí CO rõ ràng ông có một phần trách nhiệm, thiếu sót.

"Ở đây phải nói, toàn bộ khu vực nhà tôi cũng như các hộ xung quanh bị cháy đều làm bằng các vật liệu dễ cháy như tôn, xốp, gỗ dán..., trong khi công tác phòng cháy, chữa cháy chưa thực sự đảm bảo.

Chưa kể khu vực này đang thuộc diện giải phóng mặt bằng và đã nhận quyết định giải tỏa nên ý thức đảm bảo điều kiện ăn ở, phòng cháy chữa cháy chưa tốt. Cá nhân tôi nhận thấy rõ có một phần trách nhiệm, thiếu sót để xảy ra vụ cháy chứ không phải tất cả đều do mình", ông Hiệp nói.

Cơ quan chức năng chuyển các thi thể khỏi hiện trường vụ cháy.

Ông nói thêm, dù chưa có kết luận chính thức nhưng ông đã đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ cháy và mọi người.

"Muốn hay không muốn thì vụ cháy xảy ra đã gây thiệt hại với tôi và mọi người nên tôi đã đến chia sẻ, thăm hỏi, xin lỗi gia đình 2 nạn nhân tử vong", ông Hiệp thông tin và cho hay đã hai lần đến thăm, hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu, đồng thời, mong muốn tổ chức cầu siêu cho họ.

Trước đó, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Ngọc Khánh cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để có thể kết luận nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình bệnh nhi là con 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện sức khỏe của cháu bé tiến triển tốt hơn, tuy nhiên vẫn trong tình trạng nặng.

Theo bệnh viện, vì đẻ non 28 tuần với cân nặng 1,1kg nên cháu bé phải nằm lồng ấp và thở máy. Cháu được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Phú Thọ đến Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 14/9 trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ cho hay, tình trạng nhiễm trùng của bé hiện đã giảm, tuần hoàn ổn định hơn, vài ngày tới có thể tháo máy thở. Mọi chi phí điều trị cho cháu bé do bảo hiểm y tế chi trả còn thuốc, vật tư ngoài bảo hiểm sẽ được Bệnh viện hỗ trợ.