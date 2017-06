Ông Hoàng Nam Tiến: Tôi chỉ thưởng chứ chưa phạt ai bao giờ, việc phạt có cấp phó lo

Trong chương trình Cafe 8 số thứ 4 trên fanpage CafeBiz, ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software đã có những chia sẻ về việc quản trị, về cách dùng và giữ người trong doanh nghiệp và câu chuyện nhân viên rời bỏ công ty.

Chuyện nhân viên bỏ việc

Ông Hoàng Nam Tiến kể: "Khi tôi về F-Soft, tôi có phỏng vấn các bạn rời bỏ công ty, tựu trung lại có mấy lý do. Lý do thứ nhất là do thu nhập thấp. Lý do thứ hai là do các bạn ghét người quản lý trực tiếp.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, đây chỉ là vấn đề về lý luận. Công ty chúng tôi có 100 business unit (đơn vị kinh doanh - PV), chẳng nhẽ 100 ông quản lý ở đó đều đáng ghét hay sao? Bạn ghét chỗ này bạn có thể xin sang chỗ khác."

Chủ tịch F-Soft khẳng định, việc bất động với lãnh đạo sẽ xảy ra suốt đời, chừng nào còn đi làm thuê thì nhân viên sẽ luôn có bất động với lãnh đạo.

Ông Hoàng Nam Tiến thẳng thắn chia sẻ, số lượng nhân viên rời bỏ ông cũng rất nhiều. "Tuy nhiên, mỗi em rời bỏ tôi, tôi luôn nói rằng, nếu ra ngoài kia có khó khăn, đừng tự ái, đừng tự ti, gọi điện, quay lại làm việc tiếp. Thậm chí, ở F-Soft chúng tôi có hẳn chiến dịch Homing Peugeon - Chim câu về tổ, nghĩa là nhân viên có lỡ ra đi thì quay về cũng không sao cả".

Ngoài ra, theo ông Tiến, ông chưa gặp ai thành đạt, có nghĩa là có vị trí trong xã hội, trưởng thành về mặt kiến thức, có nhiều tiền bạc... bằng cách thay đổi công ty liên tục. Còn chuyện nhảy việc là lựa chọn của từng người, lãnh đạo không lựa chọn thay được.

Cách giữ chân nhân viên của FPT Software

Về chuyện giữ người, theo ông Hoàng Nam Tiến, công ty phải luôn tạo được chính sách, hệ thống, môi trường để tất cả những ai mong muốn được phát triển, mong muốn có thu nhập cao hơn, mong muốn được thành đạt hơn phải được đáp ứng.

"Tôi khẳng định, giữ người bằng lương là cách tệ nhất, vì luôn có công ty khác trả lương cao hơn. Luôn luôn tồn tại một công ty khác nào đấy trả lương cao hơn công ty chúng ta.

Giữ người phải giữ bằng cơ hội, giữ người bằng môi trường.

Giữ người bằng cơ hội có nghĩa là, nếu như hôm nay, công ty chưa trả được lương bằng một công ty nào đấy, thì phải chỉ ra rằng, trong một thời gian ngắn hạn, 2 năm, 3 năm, nếu như em tiếp tục làm ở đây, em sẽ có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, về trình độ, về công việc... ở một mức khác hẳn.

Giữ người bằng môi trường là tạo ra một môi trường làm việc, đầu tiên là chuyên nghiệp, đây là điều không hề dễ ở Việt Nam. Tiếp nữa, môi trường phải dân chủ, phải tự do sáng tạo, môi trường phải vui vẻ, thậm chí môi trường còn phải đẹp. Đấy không phải những tiêu chí đầu tiên, nhưng đó là rất nhiều tiêu chí để tạo nên môi trường làm việc."

Chưa từng phạt nhân viên

Nói về chuyện phạt nhân viên, ông Hoàng Nam Tiến cho biết, từ trước đến nay ông luôn luôn ở vị trí đứng đầu dù là đơn vị nhỏ hay đơn vị to. Vì vậy, ông luôn áp dụng chính sách là mình chỉ thưởng nhân viên, còn phạt thì giao cho cấp phó. Vì vậy, vị Chủ tịch FPT Software chưa phạt ai bao giờ.

Theo ông Tiến, sở dĩ có điều này không phải vì ông từ chối trách nhiệm, mà ông nghĩ rằng đây là chuyện phân vai, mình là nhà quản trị thì chỉ thưởng, còn việc phạt sẽ thuộc về người quản lý.

Theo Hà My

Trí thức trẻ