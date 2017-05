Ông Lê Đức Khánh: Nhà đầu tư có thể “Sell in May” nhưng không nên “Go away”

Những ngày giao dịch cuối tháng 4, TTCK Việt Nam có nhịp điều chỉnh khá mạnh và chỉ số VnIndex lùi về vùng 705 điểm. Tâm lý bi quan khi đó bao trùm thị trường và giới đầu tư trong nước lại được dịp bàn tán về hiện tượng “Hiệu ứng tháng 5 – Sell in May and go away”.

Thực chất hiệu ứng tháng 5 có đáng sợ như nhiều nhà đầu tư lo ngại và TTCK Việt Nam có cơ hội đầu tư vào tháng 5 hay không? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Khánh – Giám đốc chiến lược đầu tư CTCK TP.HCM (HSC).

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc chiến lược đầu tư CTCK TP.HCM (HSC)

Sell in May but Don’t go away

Theo ông Khánh, trong số những hiện tượng bất thường trên thị trường tài chính (hiệu ứng cổ phiếu nhỏ, hiệu ứng tháng Giêng, hiệu ứng tháng 7 âm…) thì hiệu ứng tháng 5 có lẽ mang đến nỗi lo lắng nhiều nhất cho giới đầu tư bởi lịch sử cho thấy một số thời điểm trong khoảng thời gian này TTCK có sự sụt giảm đồng loạt của các nhóm cổ phiếu.

Tuy vậy, nhiều khả năng câu chuyện “hiệu ứng tháng 5” sẽ không lặp lại trong năm nay khi các số liệu vĩ mô mới công bố gần đây không những trấn an tâm lý các nhà đầu tư mà còn hứa hẹn nhiều cơ hội đầu tư ngắn và trung hạn trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, thâm hụt ngân sách trong 4 tháng đầu năm ở con số thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, chỉ khoảng 20.100 tỷ đồng; số liệu đơn hàng mới trong lĩnh vực sản xuất tăng mạnh, đặc biệt là đơn hàng mới từ nước ngoài. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) đang có xu hướng tăng mạnh với 54,1 điểm trong tháng 4, đứng top đầu các nước Đông Nam Á điều này phản ánh nền kinh tế Việt Nam đang có sự cải thiện.

Bên cạnh đó, diễn biến TTCK Việt Nam cũng được sự ủng hộ mạnh mẽ của khối ngoại. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm, khối ngoại đã mua ròng gần 6.000 tỷ đồng trên HoSE. Thời gian gần đây, mặc dù đà mua ròng có phần chững lại nhưng tiến độ giải ngân của khối ngoại vẫn khá “đều tay”, tập trung vào các Bluechips và điều này đã hỗ trợ đáng kể cho thị trường.

Thống kê trong 4 năm gần nhất thì có tới 3 năm TTCK Việt Nam tăng điểm trong tháng 5, ngoại trừ năm 2014 do sự kiện Biển Đông. Do đó, ông Khánh cho rằng hiệu ứng tháng 5 thực ra không quá đáng sợ và nhà đầu tư có thể “Sell” (bán) nhưng không nên “go away” (rời bỏ thị trường) bởi lẽ những nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong tháng 5 chính là cơ hội “vàng” để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.

Tâm lý lạc quan bao trùm, VnIndex hướng tới vùng 770 điểm trong quý 3

Theo ông Khánh, nếu theo trường phái đếm sóng Elliot thì có thể thấy chỉ số VnIndex vẫn đang trong giai đoạn Uptrend kể từ đầu năm 2017. Sau khi kết thúc sóng I lớn và tạm dừng ở ngưỡng kháng cự mạnh 730 điểm, chỉ số VnIndex đã có nhịp điều chỉnh và đang tạo nền tảng giá vùng đáy hình thành sóng điều chỉnh II (Elliot). Điều này có ý nghĩa cơ hội tăng điểm của TTCK trong tháng 5 và thậm chí trong các tháng tiếp theo là rất lớn.

Theo dữ liệu của CTCK HSC đo lường xác suất đầu tư ngắn hạn cho thấy lực cầu ngắn hạn 1 tuần (đường xanh) đã vượt lên trên đường cung cổ phiếu trong 1 tháng (đường đỏ). Điều này có nghĩa hoạt động giao dịch vẫn đang diễn ra khá sôi động trong tháng 5 và các nhóm cổ phiếu thuộc các nhóm ngành nghề cơ bản như Thực phẩm, y tế, bảo hiểm, hóa chất vẫn là những nhóm thu hút dòng tiền thông minh.

Lực cầu ngắn hạn 1 tuần (đường xanh) đã vượt lên trên đường cung cổ phiếu trong 1 tháng (đường đỏ)

Bên cạnh đó, số liệu thống kê của HSC về đà lan tỏa theo vốn hóa các nhóm cổ phiếu (đường xanh) đã mạnh dần lên khi vượt lên trên đường MA10 (đường đỏ) đã cho thấy lực cầu mạnh đang lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu thuộc nhiều nhóm ngành hơn thay vì chỉ tập trung tại một vài cổ phiếu riêng biệt. Điều này cũng mang hàm ý VnIndex nhiều khả năng đã tạo xong đáy tại vùng 705 điểm và bước vào đợt tăng điểm mới.

Đà tăng lan tỏa đều các nhóm cổ phiếu

Với các số liệu thống kê phân tích trên, chuyên gia HSC cho rằng tháng 5 năm nay sẽ khá tích cực khi nhịp điều chỉnh sẽ ngắn hơn và cơ hội đầu tư xuất hiện nhiều hơn. Ông Khánh dự báo thị trường chuẩn bị bước vào sóng đẩy III (Elliot) với mức điểm cao nhất mà VnIndex có thể đạt tại vùng 750 – 770 trong quý III/2017.

