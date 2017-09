Ông Lê Quốc Bình: Ayala thoái bớt một phần vốn tại CII nhằm để ghi nhận lợi nhuận

Mới đây, Quỹ VIP Infrastructure Holdings Pte. Ltd đã đăng ký bán ra 11,3 triệu cổ phiếu CII. Đây là đợt bán ra đầu tiên sau nhiều năm chỉ mua vào của tổ chức này.

Trước giao dịch, VIP Infrastructure sở hữu gần 21,57 triệu cổ phiếu CII tương ứng 8,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Nếu giao dịch thành công, VIP Infrastructure giảm tỷ lệ sở hữu tại CII xuống còn 4,17% và không còn là cổ đông lớn.

Với động thái bán ra của cổ đông lớn, ông Lê Quốc Bình – Tổng giám đốc CII đã lên tiếng để trấn an các cổ đông.

Ông Bình cho biết, VIP Infrastrucre Holdings là công ty con của Tập đoàn Ayala – Philippines, do tập đoàn nắm giữ 100% vốn. Năm 2012, Tập đoàn Ayala đã đầu tư vào CII đứng tên của Tập đoàn Ayala. Sau đó, Ayala thành lập VIP Infrastrucre Holdings tại Singapore và chuyển toàn bộ cổ phần CII do Ayala sở hữu cho VIP.

Một đơn vị thành viên khác của Ayala là Manila Water cũng đang đầu tư vào một công ty con của CII là CTCP Đầu tư Hạ tầng nước Sài Gòn (SII).

Về lý do VIP thoái vốn, ông Bình cho biết, do sự thay đổi về chính sách kế toán tại Philippines, sự chênh lệch giá trị đầu tư và giá trị thị trường về cổ phiếu CII mà Ayala nắm giữ thì Ayala chỉ có thể hạch toán vào lợi nhuận nếu Ayala thoái vốn trước ngày 31/10/2017. Do vậy, Ayala thực hiện thoái bớt một phần vốn tại CII để ghi nhận lợi nhuận.

Nói về quan điểm của CII về việc VIP thoái vốn, Ông Bình cho rằng, VIP đã đầu tư vào CII trong gần 5 năm nên việc thoái vốn – giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CII là điều bình thường. Tuy nhiên, VIP vẫn còn duy trì tỷ lệ sở hữu tại CII là 4,17% và vẫn có nhiều đóng góp vào công việc CII.

“Do vậy việc giảm tỷ lệ sở hữu của VIP không ảnh hưởng đáng kể đến CII.” Ông Bình cho biết.

Giá cổ phiếu CII trong vòng 1 năm qua

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CII đã giảm 20% kể từ vùng đỉnh được thiết lập vào cuối tháng 5 năm nay. Hiện mỗi cổ phiếu CII có mức giá 32.050 đồng/cp.