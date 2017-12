"Ông lớn" viễn thông báo lãi 2017: Tăng trưởng của Viettel chỉ đạt 1,7%

Các doanh nghiệp viễn thông lớn đã công bố kết quả kinh doanh năm 2017 tại hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/12.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, năm 2017, tập đoàn tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao với mức lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 21% so với 2016, và là năm thứ 4 liên tiếp tăng trên 20%.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt trên 144 ngàn tỷ, tăng 7%. Tổng nộp ngân sách nhà nước của toàn tập đoàn đạt hơn 4 ngàn tỷ, tăng 9,3%. Tổng số thuê bao Internet băng rộng đạt 4,6 triệu thuê bao, tăng 21%, trong đó thuê bao cáp quang 2G-VNN đạt 4,1 triệu, tăng 52%.

Năm 2018, theo ông Hùng sẽ là năm bản lề của VNPT để triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030 của tập đoàn, đồng thời thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng lợi nhuận và năng lực cạnh tranh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai có hiệu quả công tác cổ phần hoá công ty mẹ.

"Đối trọng" của VNPT là Viettel, ông Hoàng Sơn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), cho biết, năm 2017, doanh thu toàn tập đoàn đạt 249.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43.936 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 41.142 tỷ đồng. Tổng số thuê bao phát sinh cước đạt hơn 98 triệu thuê bao, trong đó có 32 triệu thuê bao từ thị trường nước ngoài.

Theo ông Sơn, trong năm qua, các nhà mạng cạnh tranh khốc liệt, tuy nhiên chủ yếu cạnh tranh về giá nên tập đoàn phải liên tục điều chỉnh các chiến lược, chính sách cho phù hợp, nhờ đó, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà tập đoàn đạt được như trên là tương đối khả quan.

Tuy nhiên, do năm 2016 Viettel đạt mức lợi nhuận trước thuế là 43.200 tỷ đồng, do đó có thể nhận thấy, tốc độ tăng trưởng của tập đoàn trong năm 2017 là khá thấp, chỉ đạt tương ứng 1,7% - nghĩa là thấp hơn hơn 11 lần so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của tập đoàn VNPT (21%).

Tất nhiên, con số trên chỉ là so sánh về mặt tỷ lệ tốc độ tăng trưởng, còn giá trị tuyệt đối thì Viettel hiện gấp 8,7 lần VNPT và gấp 7,8 lần so với MobiFone.

Mức chênh lệch về tỷ lệ tăng trưởng giữa Viettel và VNPT cũng khá dễ hiểu bởi mức lợi nhuận của Viettel đã rất cao nên mức tăng trưởng do đó sẽ ngày càng chậm lại, không "thần tốc" như trước đây.

Dù vậy, mức độ 1,7% được đánh giá là tương đối thấp. Trong khi đó, VNPT, hiện có mức lợi nhuận thấp nhất trong ba nhà mạng lớn nên biên độ tăng trưởng lợi nhuận được nhìn nhận vẫn còn cao.

Với nhà mạng lớn còn lại là MobiFone, ông Nguyễn Đình Chiến, Thành viên Hội đồng thành vên Tổng công ty MobiFone, cho biết, trong năm 2017, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty ước tính hoàn thành 100,1% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 5.589 tỷ đồng và hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Như vậy, so với năm 2016 với mức lợi nhuận 5.402 tỷ đồng thì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của nhà mạng này cũng đạt xấp xỉ 7,4%.

Theo ông Chiến, năm 2018 sẽ là một năm quan trọng đối với thị trường viễn thông Việt Nam, vì các doanh nghiệp viễn thông sẽ chính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số, đẩy mạnh kinh doanh trên nền tảng dịch vụ 4G.