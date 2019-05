Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Ngày 23/5, tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt của tỉnh.



Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Long An đã thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;



Đồng thời HĐND tỉnh Long An đã bầu bổ sung ông Võ Thành Trí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An làm Ủy viên UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh Long An cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Minh Lâm; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Được; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Mai Văn Nhiều, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (do chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới); đồng thời cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thật (do có đơn nguyện vọng xin thôi).