Ông Trump sẵn sàng can thiệp vào vụ bắt giữ CFO Huawei nếu cần thiết

"Nếu tôi nghĩ việc can thiệp là tốt cho thỏa thuận thương mại lớn nhất từng được tạo ra, điều vô cùng quan trọng với an ninh quốc gia của Mỹ, tôi chắc sẽ can thiệp", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters.



Bà Meng bị bắt hồi đầu tháng theo yêu cầu của chính quyền Mỹ và Washington cũng đang yêu cầu dẫn độ người phụ nữ này từ Canada với cáo buộc CFO Huawei vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ trong việc cấm giao dịch với Iran. Hôm thứ 3, bà Meng đã được tòa án ở Canada cho phép tại ngoại với khoản bảo lãnh 7,5 triệu USD. Theo đó, người phụ nữ được về nhà tại Vancouver cho tới khi phiên xử dẫn độ tiếp tục.

Về phần mình, ông Trump cho biết ông đã nói chuyện vớ Bộ Tư pháp Mỹ về vụ việc. Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông chưa nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề này bởi "họ chưa gọi cho tôi. Họ đang nói chuyện với người của tôi nhưng chưa gọi điện trực tiếp tới tôi".

Việc bắt giữ bà Meng đe dọa làm gián đoạn quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngay cả khi hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực giải quyết cuộc chiến thương mại. Sau cuộc gặp ở Argentina, Mỹ và Trung Quốc có 90 ngày để giải quyết những khác biệt nếu không các biện pháp đánh thuế bổ sung của Mỹ sẽ có hiệu lực.

Về phần mình, Trung Quốc cũng đưa ra những phản ứng dữ dội với vụ bắt giữ. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng đã triệu Đại sứ Mỹ Terry Branstad để phản đối vụ bắt giữ hôm chủ nhật vừa qua. Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh các hành động của Mỹ đã vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc cũng như nhiều từ ngữ nặng nề khác.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã triệu đại sứ Canada để phản đối vụ việc đồng thời đe dọa sẽ đưa ra những biện pháp trả đũa mạnh mẽ nhằm vào quốc gia Bắc Mỹ này nếu họ không phóng thích bà Meng. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc mô tả vụ việc là "bắt cóc" đồng thời dùng những từ ngữ mạnh mẽ để phản đối vụ việc.

Trong hồ sơ gửi lên tòa án Canada, đội ngũ pháp lý của bà Meng cho biết CFO Huawei từng vượt qua căn bệnh ung thư tuyến giáp với nhiều cuộc phẫu thuật và hiện phải dùng thuốc mỗi ngày để đối phó với nhiều vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, bà Meng còn có nhiều khoản đầu tư vào Vancouver với lượng bất động sản trị giá nhiều triệu USD.

Tuy nhiên, phải trải qua 3 phiên tòa, quyết định tại ngoại cho bà Meng mới được phê chuẩn. Nhà chức trách Canada lo ngại số tài sản khổng lồ sẽ khiến bà Meng không quá mặn mà với số tiền bảo lãnh mà họ đưa ra.