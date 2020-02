Theo Tờ trình của Đoàn ĐBQH thành phố, ông Vương Đình Huệ, sinh ngày 15/3/1957, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ĐBQH Đoàn Hà Nội được giới thiệu bầu vào chức danh Trưởng đoàn ĐBQH thành phố.

Sau khi biểu quyết chốt danh sách bầu cử, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh Trưởng đoàn ĐBQH thành phố. Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: HNM

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cảm ơn các đại biểu trong đoàn và nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn của cá nhân ông, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề.



Ông Huệ khẳng định sẽ cố gắng hết sức, phấn đấu, rèn luyện để làm tròn trách nhiệm của một ĐBQH và vai trò Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn ĐBQH các tỉnh/thành phố trên cả nước; cùng lãnh đạo và thành viên Đoàn ĐBQH thành phố quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nhất là công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xây dựng pháp luật và thực hiện chức năng giám sát.

Ông Huệ mong các đại biểu tiếp tục phát huy kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay và truyền thống Thủ đô Anh hùng, giúp Trưởng đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tinh thần gần dân, sát dân, chia sẻ với nhân dân; cùng nỗ lực xây dựng hình ảnh Đoàn ĐBQH thành phố hoạt động mẫu mực, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội. Ảnh: HNM

Dịp này, ông Huệ cũng thông tin một số vấn đề trọng tâm của Thành ủy Hà Nội trong thời gian tới. Cụ thể, chỉ đạo chuẩn bị tốt kỳ họp HĐND thành phố (kỳ họp bất thường) nhằm thông qua Nghị quyết về tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố; tiếp tục rà soát, củng cố các tổ chức cơ sở đảng khó khăn; giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố xây dựng kịch bản và các biện pháp vượt qua khó khăn do dịch bệnh, duy trì thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao; củng cố an ninh - quốc phòng, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện trên địa bàn thành phố, nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; tạo ra xung lực mới cho Thủ đô phát triển toàn diện.