Oriental Plaza, lựa chọn của những gia đình trẻ

Giao thông thuận tiện

Những người trẻ với nhu cầu sống hiện đại luôn cần một nơi an cư thuận tiện, chất lượng, giàu tiện ích mà lại phù hợp với khả năng tài chính hạn chế. Chính vì thế, trong tháng 11, Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Thuận đã tung ra hơn 100 căn Oriental Plaza đáp ứng nhiều tiêu chí của các gia đình trẻ.

Oriental Plaza tọa lạc ngay ngã ba Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, tuyến đường huyết mạch chạy khởi đầu từ Quận 11 dọc theo ranh giới địa bàn quận Tân Phú và Tân Bình, nối vào khúc đường Trường Chinh (Quận 12). Từ Oriental Plaza có thể kết nối nhanh chóng với các quận 1, quận 5, quận 10, quận 11 thông qua nhiều tuyến đường huyết mạch như Âu Cơ, Cộng Hòa, Trường Chinh.

Oriental Plaza tọa lạc ngay mặt tiền Ân Cơ, ngay trong khu dân cư hiện hữu.

Cư dân Oriental Plaza sẽ được thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu như sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, siêu thị Aeon Mall, Co.op Mart, Lotte Mart, công viên văn hóa Đầm Sen, sân Tennis Bàu Cát, chợ Bàu Cát, chợ Tân Bình, trường đại học Bách Khoa, Bệnh viện Thống Nhất…

Ngoài việc nhanh chóng kết nối với nhiều tiện ích đa dạng của khu vực, hoạt động kinh doanh, học hành cũng sẽ rất thuận tiện. Vì vậy Oriental Plaza được xem là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố “địa lợi, nhân hòa” để các gia đình trẻ tiết kiệm thời gian và hạn chế tối đa di chuyển trong điều kiện giao thông còn nhiều hạn chế của TP.HCM.

Chú trọng không gian cộng đồng

Mặc dù nằm tại khu vực “đất chật, người đông” nhưng khác với các dự án trên cùng địa bàn, Oriental Plaza không tận dụng tối đa diện tích để xây dựng mặt bằng thương mại mà dành đến 50% diện tích cho không gian xanh và các tiện ích nội khu. Nhờ thiết kế hệ thống đài phun nước, khuôn viên nội bộ trước khu vực mặt tiền đường Âu Cơ, tạo khoảng lùi lớn đảm bảo cho cư dân Oriental Plaza không bị ảnh hưởng bởi khói bụi và tiếng ồn của tuyến giao thông đông đúc này.

Tại Oriental Plaza, không gian “nghỉ dưỡng” của các gia đình trẻ được thiết kế hiện diện từ tầng trệt lên tới những tầng cao, từ khu vực chiếu nghỉ, tầng lửng đến công viên nội khu. Dự án cũng dành diện tích lớn để thiết kế khu vực tiền sảnh rộng hàng trăm m2, ốp đá cẩm thạch và hệ thống đèn chiếu sáng nhập khẩu từ Châu Âu. Tại đây, các gia đình trẻ có thể sử dụng khu vực sảnh như một không gian phòng khách sang trọng của riêng mình để tiếp đón khách quý, hay gặp gỡ bạn bè, hàng xóm.

Tiện ích ngay ngưỡng cửa

Nhiều tiện ích khác tại Oriental Plaza đã hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cư dân trẻ ngay ngưỡng cửa trong đó có cửa hàng Coffee House, trung tâm Gym & Fitness tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống an ninh 24/7, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi nhiệt đới, đường dạo nội khu, hệ thống cây xanh điều hòa không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn.

Phía trong nội khu, tích hợp đầy đủ các tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khoẻ của cư dân hàng ngày.

Hiện TTTM Big C cũng đã hoạt động tại 2 tầng khối đế Oriental Plaza với tổng diện tích hơn 12.000m2. Đây là siêu thị có quy mô lớn thứ 4 của Big C tại TP.HCM và chỉ đứng sau Big C An Lạc, Miền Đông và Pandora (Trường Chinh). Tại đây, mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày từ mua sắm vật dụng nhỏ nhất đến những món hàng giá trị lớn, rồi giải trí, ẩm thực,… của các gia đình trẻ Oriental Plaza đều được cung ứng đầy đủ. Ngoài ra, tầng hầm Oriental Plaza có tổng diện tích 18.000 m2, đủ phục vụ chỗ đậu xe cho toàn bộ cư dân và khách hàng.

Chính sách thanh toán linh hoạt

Với chiến lược “nhà xây xong mới bán”, hiện tại Oriental Plaza có mức giá 26 triệu/m2, đã hoàn thiện nội thất. Các gia đình trẻ chỉ cần thanh toán 60% nhận nhà ở ngay, phần còn lại được chủ đầu tư cho nợ, trả chậm trong 18 tháng, không tính lãi suất.

Ngoài ra, ngân hàng Liên Việt Post Bank – đơn vị tài trợ và liên kết cho dự án cam kết cho khách hàng vay đến 70% giá trị căn hộ. Chính sách thanh toán này giúp các gia đình trẻ linh hoạt và chủ động được dòng tiền, không phải bỏ ra quá nhiều chi phí đầu tư ban đầu, lại có thể nhận nhà ở ngay, tiết kiệm được 2 năm tiền thuê nhà so với 1 dự án chỉ mới khởi công xây dựng.