Ô tô nhập diện quà biếu, tặng: Hải quan lúng túng

Hải quan Đà Nẵng vừa xin ý kiến Tổng cục Hải quan để cấp phép NK ôtô theo hình thức quà biếu, tặng. Cụ thể, cuối tháng 12/2018, cơ quan này nhận được công văn của Cty TNHH MTV Bắc Hải Châu, tại quận Hải Châu, Đà Nẵng xin phép NK ôtô phi mậu dịch do công ty Emirates National General Trading FZE (Dubai, UAE) gửi tặng. Trong thư của đối tác UAE gửi cho Bắc Hải Âu nộp cho cơ quan hải quan nêu lý do tặng là để tăng cường mối quan hệ thương mại trong tương lai.

Chiếc xe được tặng mang thương hiệu Toyota Land Cruiser GXR, sản xuất tại Nhật Bản năm 2018, dung tích xylanh 4.6L. Hiện ở Việt Nam, dòng xe này không được phân phối chính hãng từ Toyota với giá rao bán vào khoảng 6,3 tỷ đồng chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

Cục Hải quan Đà Nẵng xin ý kiến Tổng cục Hải quan xem với lý do cho tặng xe như trên và giải trình của doanh nghiệp hiện có đủ điều kiện cấp phép nhập khẩu theo quy định hay không.

Đầu năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có báo cáo gửi Tổng cục Hải quan. Theo thống kê của cục này, năm 2018 có tới 9 trường hợp đăng ký xin nhập khẩu xe ô tô diện quà biếu tặng qua đây. Đáng chú ý, trong đó có 5 trường hợp giấy phép NK do Cục Hải quan Hà Nam Ninh cấp. Trong số này có hai giấy cấp cùng ngày 26/1/2018 cho hai xe Hyundai Genesis G70, 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 2.0L, mới 100%, do Hàn Quốc sản xuất năm 2017, trị giá khai báo 17.800USD tương đương 403 triệu đồng; Hai giấy cấp ngày 26/12/2018 cho hai xe Hyundai Santafe 7 chỗ ngồi, 1 xe dung tích 2.2L, 1 xe dung tích 2.4L, mới 100%, do Hàn Quốc sản xuất năm 2018, trị giá khai báo 17.200-17.500 USD, tương đương 400 triệu đồng.

Hiện có quy định hàng hóa là xe cho, biếu tặng được NK vào Việt Nam không phải chịu thuế NK. Do đó, một số đối tượng lợi dụng chính sách NK xe ôtô theo đường biếu tặng để trốn thuế. Cuối năm 2018, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ NK xe ô tô theo diện quà biếu, tặng trước và sau thời điểm 1/7/2016 (thời điểm Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB) và Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành) đến nay.

Trường hợp phát hiện hồ sơ khai báo là quà biếu nhưng có dấu hiệu không phải là biếu, tặng phải tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định.

Đối với trường hợp áp dụng chưa đúng chính sách thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT tại thời điểm NK thì thực hiện ấn định, truy thu thuế, xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án xử lý về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Đầu năm 2017, Tổng cục Hải quan cũng nhận được thông tin của Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu xác minh làm rõ vụ 31 xe ô tô NK theo diện biếu, tặng tại Đà Nẵng vào tháng 10/2016.

Cục Thuế TP Đà Nẵng đã thông tin tới Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về tình trạng một số đối tượng lợi dụng chính sách cho phép NK ô tô theo hình thức quà biếu, tặng để gian lận, trốn thuế. Theo báo cáo, đa số xe NK theo hình thức biếu tặng về Đà Nẵng là xe có giá trị lớn nhưng khi xuất bán ghi giá trị hóa đơn rất thấp, chỉ bằng 50-60% giá vốn xe theo xác định của cơ quan Hải quan và không phù hợp với giá giao dịch trên thị trường.

Để kịp thời phòng chống các hành vi gian lận, trốn thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế TP Đà Nẵng thực hiện đúng quy định trong quản lý thu thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu tiêu thụ nội địa, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn NK xe ô tô theo hình thức này.

Cuối tuần qua, xác nhận với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Cục Hải quan Đà Nẵng cho hay, đến nay Bộ Công an vẫn đang xử lý và chưa có kết luận cuối cùng vụ nhập khẩu 31 xe ô tô diện quà biếu tặng này.

Năm 2016, tại các cục hải quan các địa phương như TP Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi rà soát, cơ quan chức năng phát hiện nhiều loại xe nhập diện biếu tặng có mức giá khai báo trị giá hải quan thấp hơn nhiều so với trị giá xe cùng loại được khai báo hải quan. Sau đó, Hải quan đã thực hiện ấn định lại giá trị hải quan, truy thu thuế theo quy định của pháp luật.

