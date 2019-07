PAN Group: LNST quý 2 tăng 64% lên 102 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn PAN (HOSE: PAN) kết thúc quý 2/2019 với gần 1.734 tỷ đồng doanh thu, giảm 6% so với cùng kỳ 2018. Giá vốn hàng bán giảm mạnh 12% nên sau khi giảm trừ các khoản chi phí, lãi sau thuế tương ứng thu về gần 102 tỷ đồng, tăng 64%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, PAN Group ghi nhận doanh thu 3.312 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong do, doanh thu mảng cá tra tăng 9% đạt 214 tỷ đồng, mảng bánh kẹo giữ nguyên, hai mảng giống cây trồng va tôm giảm nhẹ lần lượt 5% về 7% so voi cùng kì. Mảng kinh doanh hạt điều với doanh số chỉ đạt 159 tỷ đồng do việc tập đoàn quyết định giảm sản lượng kinh doanh nhân điều sơ chế, tập trung nguồn lực tăng kinh doanh hạt điều thương hiệu chế biến sâu giảm mạnh về doanh số nhưng tăng trưởng cao về về hiệu suất lợi nhuận.

Cùng kỳ 2018, sau khi nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Thực phẩm Sao Ra (FMC) để đứa FMC trở thành công ty con, Tập đoàn đã ghi nhận khoản thu nhập tài chính 70 tỷ đồng tư giao dịch này. 6 tháng đầu năm nay, do không có khoản thu nhập tài chính tương tự, lãi sau thuế của PAN Group đạt 175 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. LNST của cổ đông công ty mẹ là 96 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

Nếu loại trừ ảnh hưởng của khoản thu nhập tài chính do đầu tư và FMC thì so với cùng kỳ 2018, PAN Group có sự tăng trưởng tích cực về lợi nhuận. Xét riêng hoạt động sản xuất kinh doanh lõi, LNST hợp nhất tăng trưởng 30% từ 135 tỷ lên 175 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận đó chủ yếu đến từ mảng tôm xuất khẩu (đạt gần 92 tỷ đồng, tăng 51%), cá tra xuất khẩu (đạt 27 tỷ đồng) và hạt điều (lãi 5,5 tỷ đồng so với khoản lỗ 27 tỷ đồng cùng kỳ). Ngoài ra VFG cũng đóng góp 27 tỷ đồng vào lợi nhuận bán niên của Tập đoàn sau khi trở thành công ty liên kết.

Đặt kế hoạch cho năm 2019, PAN Group dự kiến doanh thu đạt 10.513 tỷ đồng, tăng mạnh 32% so với năm 2018, tương ứng lợi nhuận sau thuế 562 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả 567 tỷ đồng đạt được năm ngoái. Kết thúc nửa đầu năm, PAN mới hoàn thành được 31,5% kế hoạch doanh thu và 31% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

PAN Group cũng vừa cho biết, cuối năm nay là thời điển PAN khánh thành nhà máy giống, gạo lớn nhất Đông Nam Á tại Đồng Tháp và nhà máy bánh kẹo mới tại Long An. Sự ra đời của CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN GG) vừa qua cũng giúp tối ưu hóa chi phí phân phối và lưu kho.