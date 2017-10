PCC1: Gánh nặng chi phí lãi vay, LNST 9 tháng giảm sút 26% so với cùng kỳ

CTCP Xây lắp điện 1 (mã chứng khoán PC1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu thuần trong quý đạt 919,6 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ trong khi giá vốn tăng đến 82% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 118,6 tỷ đồng, tăng 35% so với quý 3/2016.

Trong cơ cấu doanh thu PCC1, mảng xây lắp đóng góp hơn 420 tỷ đồng doanh thu, tương ứng 46% tổng doanh thu; mảng bán hàng hóa, vật tư chiếm 34%, còn lại là doanh thu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy điện và các loại khác.

Doanh thu tài chính bỏ ra xấp xỉ cùng kỳ, đạt 2,7 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2017 PCC1 có hơn 403 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, tăng 325 tỷ đồng so với đầu năm, trong khi tiền gửi kỳ hạn 1 tháng giảm 260 tỷ đồng, xuống còn 67 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng đột biến 19,4 tỷ đồng so với cùng kỳ - đây chủ yếu là chi trả lãi vay. Tính đến 30/9/2017, cả dư nợ vay ngắn hạn và vay dài hạn của PCC1 cùng tăng đột biến thêm 528 ty đồng. Cụ thể, dư nợ vay ngắn hạn lên thành 662 tỷ đồng còn dư nợ nay tài chính dài hạn lên gần 1.510 tỷ đồng.

Quý 3 PCC1 cũng ghi nhận hơn 145 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng vào khoản lợi nhuận khác, giảm 4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Những yếu tố này giúp PCC1 báo lãi sau thuế 61,14 tỷ đồng, tăng trưởng 16,6% so với quý 3 năm ngoái. Trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 58 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 200 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn đội lên cao, kèm the đó, các loại chi phí, mà đặc biệt là chi phí tài chính tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng còn 193,18 tỷ đồng, giảm đến 26% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và mới hoàn thành 63% tổng doanh thu cả năm mà ĐHCĐ giao phó.