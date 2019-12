Petroland (PTL) thay máu lãnh đạo cấp cao

CTCP Đầu tư hạ tầng đô thị Dầu khí (Petroland, PTL) vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Người đại diện. Trong đó, ông Bùi Minh Chính chính thức miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế là ông Nguyễn Trung Trí.

Song song, ông Đinh Việt Thanh và Nguyễn Long miễn nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật; thay thế là ông Nguyễn Quang Hưng và Đoàn Văn Trắc.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Hạnh cũng rời khỏi ghế Thành viên HĐQT độc lập; thay thế là ông Hà Quang Ấn; bổ nhiệm thêm ông Trần Ngọc Lâm làm Thành viên HĐQT độc lập Công ty.

Với vị trí Ban kiểm soát, miễn nhiệm ông Đinh Tiến Quyết, bầu bổ sung bà Phạm Thị Lan Hương.

Được biết, các thành viên mới được bầu cử trước đó bởi nhóm cổ đông PVC và PV Oil tại ĐHĐCĐ bất thường mới đây. Hiện, Nhà nước vẫn nắm giữ phần lớn vốn tại Petroland với PVC sở hữu 36,4% cổ phần và PV Oil nắm giữ 9,1%.

Trước đó Petroland ra quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Minh Chính từ 7/10 do nhà chức trách đã ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét.

Đến ngày 29/10, cổ phiếu Công ty cũng ghi nhận các giao dịch thỏa thuận đột biến hơn 37 triệu đơn vị, tương đương 37% vốn doanh nghiệp. Giá trị chuyển nhượng là 222,6 tỷ đồng, ứng với mức giá 6.000 đồng/cp cũng là mức đỉnh cổ phiếu từ 2011 đến nay.

Giao dịch trên đã được một số cổ đông doanh nghiệp công bố. Bên mua vào gồm nhà đầu tư cá nhân Trần Thị Ngọc Cư mua hơn 19,6 triệu cổ phiếu để nắm giữ 19,6% vốn và cá nhân Đoàn Văn Đức mua vào gần 17,5 triệu cổ phiếu để nắm 17,5% vốn Petroland.

Bên bán ra là thành viên HĐQT Đinh Việt Thanh bán toàn bộ gần 15,1 triệu cổ phiếu, thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hạnh bán toàn bộ 587.000 cổ phiếu và cá nhân Nguyễn Thị Trường An bán hơn 5,8 triệu cổ phiếu.