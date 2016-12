Petrosetco Distribution chốt quyền nhận cổ tức 25% bằng tiền

Ngày 11/1/2017 tới đây CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco Distribution - mã chứng khoán PSD) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào 20/1/2017.

Như vậy, Petrosetco Distribution sẽ chi khoảng 53 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, riêng quý 3 năm nay, Petrosetco Distribution đạt trên 1.472 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với 1.510 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái, dẫn tới lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ đồng, cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu đạt trên 4.307 tỷ đồng, lại tăng đến 200 tỷ đồng so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 47,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với gần 51 tỷ đồng đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. Nguyên nhân lợi nhuận giảm sút chủ yếu do chi phí giá vốn tăng cao.

Tính đến 30/9/2016, Petrosetco Distribution còn gần 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco – PET) hiện đang là cổ đông lớn duy nhất, sở hữu 80,14% tổng lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Petrosetco sẽ nhận về trên 42 tỷ đồng cổ tức lần này.

Trần Hân

Theo Thời đại/VSD