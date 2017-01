Petrosetco Distribution (PSD) lãi 61,5 tỷ đồng năm 2016, giảm 9% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco Distribution – mã chứng khoán PSD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2016.

PSD được thành lập năm 2007, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. PSD là một trong những nhà phân phối tại Việt Nam, phân phối sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu danh tiếng thế giới.

Quý 4 năm 2016, tình hình kinh doanh của công ty không biến động lớn so với cùng kỳ. PSD đạt 1.500 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giá vốn cao, biên lãi gộp thấp đi nên lợi nhuận gộp giảm mạnh 22% so với cùng kỳ.

Nhờ tiết giảm đáng kể trong chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nên PSD đạt lãi sau thuế hơn 14 tỷ đồng sau thuế, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế cả năm 2016, PSD lãi sau thuế 61,5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Với kết quả này, PSD chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng mà đại hội cổ đông giao phó.

Lương Bằng

Theo Trí thức trẻ/HNX