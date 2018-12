Phá đường dây cá độ bóng đá 500 tỉ đồng

Ngày 12-12, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an TP Hà Nội cùng một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web bong88.

Qua quá trình điều tra, ngày 11-11, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng đã thực hiện bắt tạm giam, lệnh khám xét khẩn cấp đối với Hoàng Đình Lộc (SN 1983, trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) cùng 10 đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ các đồ vật, tài liệu như máy tính, két sắt, điện thoại cùng nhiều tiền Việt Nam, USD.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ Hoàng Đình Lộc cầm đầu trực tiếp mua tài khoản tại trang mạng của nước ngoài, sau đó sẽ chia ra thành nhiều tài khoản bán lại cho các đại lý. Cùng với phương thức hoạt động này, các đại lý chia thành nhiều tài khoản nhỏ tiếp tục giao cho các con bạc để con bạc tham gia cá độ bóng đá .

Bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do Lộc cầm đầu, trong thời gian ngắn đã sử dụng số tiền khoảng 500 tỉ đồng để cá độ bóng đá.

Theo tài liệu điều tra, hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, thường xóa tài khoản sau khi kết thúc trận bóng đá, sử dụng các phương tiện điện thoại kích hoạt internet để cá độ bóng đá qua Zalo, Facebook… khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.