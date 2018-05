Phải chấm dứt lãng phí đất công tại TP.HCM

Những lãng phí nhà, đất công từ công tác quản lý

Tình trạng lãng phí được thể hiện rõ qua việc nhiều khu đất công chưa được các địa phương rà soát, thống kê và đưa vào danh mục quản lý. Do đó những khu đất này đang có nguy cơ bị lấn chiếm. Trong đó, không loại trừ trường hợp do không nằm trong danh sách đất công nên dễ xảy ra nhóm lợi ích. Thứ hai, khi đã được đưa vào danh sách quản lý thì nhiều nơi chưa quan tâm sâu sát và buông lỏng quản lý. Một số địa phương đề xuất phương án chưa hợp lý nên thường xuyên phải điều chỉnh, thay đổi. Điều này dẫn đến lãng phí ngân sách rất lớn. Kế đến là lãng phí do bảng giá cho thuê quá lạc hậu từ 22 năm trước.