Phân bón Bình Điền (BFC): 9 tháng lãi sau thuế 280 tỷ đồng, xem như đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

CTCP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

Doanh thu trong quý đạt 1,555,6 tỷ đồng, tăng 6% so với quý 3 năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn bỏ ra tăng đến 9% nên lợi nhuận gộp đạt 227,4 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 29,2 tỷ đồng, tăng 4,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 5,8 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí bán hành lại giảm được 14,7 tỷ đồng.

Những yếu tố đó dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu về 72,2 tỷ đồng, giảm mạnh 13% so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 56,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu đạt 4.779,1 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Nhờ giai đoạn nửa đầu năm giá vốn giảm sâu, nên lũy kế 9 tháng, giá vốn tăng chậm hơn mức tăng doanh thu, do vậy lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 728,2 tỷ đồng, tăng 9,3% so với con số hơn 666 tỷ đồng lợi nhuận gộp đạt được 9 tháng đầu năm ngoái.

Chi phí tài chính tăng 12 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14 tỷ đồng. Bù vào đó chi phí bán hàng giảm được hơn 3 tỷ đồng. Do vậy, kết quả 9 tháng Phân bón Bình Điền báo lãi sau thuế gần 280 tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với cùng kỳ năm 2016 và cũng sắp sửa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (282 tỷ đồng).

Tổng cộng tài sản đến cuối quý đạt 3.915 tỷ đồng, tăng 490 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả 2.642 tỷ đồng, tăng 345 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng vay nợ ngắn hạn tăng 306 tỷ đồng so với đầu kỳ còn vay nợ dài hạn giảm nhẹ 4 tỷ đồng, xuống còn hơn 183 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho còn 1.847 tỷ đồng, tăng 280 tỷ đồng so với thời điểm đầu kỳ, trong đó riêng tồn kho nguyên liệu tăng 320 tỷ đồng, còn tồn kho thành phẩm và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đều giảm.

Vốn chủ sở hữu đạt 1,272 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu đạt gần 572 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý còn hơn 316 tỷ đồng.