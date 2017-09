Phần góp vốn 6,65% của Công ty Đầu tư XD Sông Đà vào OceanBank là tiền của Hà Văn Thắm?

Sáng nay ngày 01/9, Tòa án Nhân dân Tp. Hà Nội tiếp tục xét xử đại án Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm gây thiệt hại nghìn tỷ xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).

Khi được tòa hỏi đến việc Công ty CPĐT Xây dựng Sông Đà (nắm giữ tỷ lệ 6,65% vốn của Oceanbank, tương đương 266 tỷ đồng), Đại diện công ty này cho biết, công ty gồm 4 cổ đông đều là các cá nhân và doanh nghiệp. Công ty không liên quan đến Hà Văn Thắm.

Nhưng sau đó, khi được tòa gọi hỏi, Hà Văn Thắm khai rằng đây là công ty của Thắm nhờ các cổ đông đứng hộ, về mặt sổ sách thì bị cáo không liên quan nhưng toàn bộ số vốn là bị cáo bỏ ra.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Sông Đà góp 266 tỷ đồng vào OceanBank, là 1 trong 4 cổ đông lớn của ngân hàng này, cùng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 20%, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) chiếm 20%, Công ty TNHH VNT chiếm 20%. Hai công ty OGC và VNT cũng đều là của Thắm.

Theo cáo trạng của VKS Nhân dân tối cao thì Hà Văn Thắm là chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng đã sử dụng những công ty và cá nhân liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Thắm để nắm giữ 62,97% cổ phần tại OceanBank.

Liên quan đến việc để mất vốn tại OceanBank sau khi ngân hàng này bị NHNN mua lại 0 đồng, do thời gian điều tra của vụ án Hà Văn Thắm đã hết nên việc xử lý trách nhiệm của PVN để lỗ 800 tỷ khi đầu tư vào ngân hàng, cũng như khoản đầu tư của Công ty Đầu tư Xây dựng Sông Đà sẽ được tách cùng các hành vi có dấu hiệu phạm tội để tiếp tục điều tra, xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Và cũng liên quan đến việc góp vốn này, trong một diễn biến mới nhất, ngày hôm nay 01/9 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt các đối tượng trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVN khi cơ quan điều tra tiến hành mở rộng điều tra vụ Hà Văn Thắm (giai đoạn 2). Có 5 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng: Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; và khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên.