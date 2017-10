Phân khúc giá rẻ tạo lực đẩy cho thị trường giai đoạn cuối năm

Tăng mạnh nguồn cung

Theo thông tin Công ty TNHH SX TM DV Thái Bảo cho biết từ vào ngày 5.10 tới đây, công ty sẽ bàn giao dự án căn hộ The Avila 1 (114 An Dương Vương, phường 18, quận 8) và dự kiến ngày 15-11-2017 sẽ chính thức đưa dân vào ở, sau đó sẽ nhanh chóng ra sổ cho từng khách hàng trong thời gian dự kiến tối đa 12 tháng kể từ ngày bàn giao. Bên cạnh đó, Công ty Thái Bảo tiếp tục liên kết với BIDV với cam kết tài chính 100% cho giai đoạn mở rộng của dự án: căn hộ The Avila 2 có quy mô 6 block, với khoảng 3.738 căn hộ. Trung bình một căn hộ 2 phòng ngủ chỉ có giá từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. The Avila 2 dự kiến sẽ bàn giao nhà cho khách hàng vào quý IV-2018.

Ông Huỳnh Ngọc Châu, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty L&L Group đơn vị phân phối dự án, cho biết, hiện chúng tôi đã nghiên cứu để đưa ra một mẫu căn hộ thông minh kiểu Hồng Công, diện tích chỉ 76-77m2 nhưng với 3 phòng ngủ, tất cả phòng ngủ lấy gió và lấy sáng hợp lý, là một chọn lựa hấp dẫn cho những gia đình 2 hay 3 thế hệ cùng chung sống, ông Châu cho biết.

Chính vì nguồn cung khan hiếm nên sức hút của dòng phân khúc giá rẻ đối với khách hàng rất lớn. Mặc dù vào ngày 1/10 vừa qua, block căn hộ Heaven Cityview mới được Công ty Nhà Thời Đại công bố chính thức ra thị trường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay đã có trên 500 khách hàng đặt chỗ, gấp đôi số lượng căn hộ dự kiến công bố giai đoạn 1. Ngày 30/9 vừa qua, Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh đã tổ chức lễ giới thiệu dự án khu đô thị Singa City (quận 9) với sự tham dự của hơn 1.000 khách hàng. Singa City có giá chỉ từ 16 triệu đồng/m2, thanh toán linh hoạt trong nhiều đợt, được TPBank hỗ trợ vay đến 70% giá trị trong 20 năm với lãi suất ưu đãi. Sau buổi công bố, đã có hơn 90% sản phẩm được giao dịch thành công.

Lợi thế phân khúc nhà giá rẻ

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc CTCP bất động sản Eximrs, phân tích nhà giá rẻ rất thu hút khách hàng vì đáp ứng được nhu cầu thực. Thời gian qua các doanh nghiệp chú trọng phát triển dự án cao cấp nhiều hơn, dẫn đến lệch pha giữa hai phân khúc ngày càng nhiều. Ngoài ra, quỹ đất có vị trí tốt, thuận lợi ngày càng khan hiếm, chi phí vật liệu xây dựng tăng, nếu doanh nghiệp phát triển dự án ở phân khúc giá trung bình thì lợi nhuận không cao. Đó là lý do vì sao các doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này.

Cũng theo bà Tú, để thành công mỗi dự án ở phân khúc này đều có đặc điểm riêng và hướng đến khách hàng mục tiêu khác nhau. Hiện nay CTCP bất động sản Eximrs đang phát triển dự án Saigonhomes là dự án hiếm hoi hội tụ nhiều lợi thế khác biệt. Thứ nhất, dự án được thiết kế thông minh. Mọi không gian được tận dụng tối ưu, tất cả các phòng đều vươn tới ánh sáng tự nhiên và hít thở khí trời. Tại Saigonhomes, cư dân được tận hưởng tiện ích không thua kém những khu căn hộ cao cấp. Mặc dù là giá rẻ nhưng chủ đầu tư phải chăm chút cho sản phẩm của mình để nâng cao chất lượng sản phẩm thu hút khách hàng, bà Tú nhận xét.

Theo nhận định của ông Lê Sỹ Nam, Tổng Giám đốc Công ty Nhà Thời Đại, đánh giá căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng vẫn là phân khúc bền vững và cung không đủ cầu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là dự án nào cũng ra là bán hết. Chính nguồn cung tăng, khách hàng có nhiều sự lựa chọn, đẩy phân khúc này vào cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.