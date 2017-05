Phát Đạt thành công từ ý tưởng độc đáo và đầu tư mạnh

Ý tưởng độc đáo và đầu tư mạnh

Nhìn vào thị trường bất động sản hiện nay có thể thấy các dự án còn thiếu mảng xanh, tiện ích… Đây là điểm khuyết rất lớn nhưng dù chủ đầu tư muốn cũng khó có thể thực hiện bởi quỹ đất hạn chế, ý tưởng đột phá trong kiến trúc và cả vốn đầu tư cho các tiện ích này cũng là điều không đơn giản.

Vì vậy, chủ đầu tư nào làm được thì sản phẩm luôn được khách hàng quan tâm chọn mua. Trong đó Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt là đơn vị nhiều năm nay luôn đưa những thiết kế độc đáo và đầu tư vốn lớn cho các dự án của mình.

Đơn cử như tại dự án The EverRich Infinity, được đánh giá là dự án nổi bật của khu trung tâm Quận 5 khi tọa lạc tại 290 An Dương Vương - con phố thương mại sầm uất của Quận 5 nói riêng và TP.HCM nói chung, có diện tích lên tới hơn 8.000m2. Sở hữu mô hình compound khép kín của một resort 5 sao, có khu hồ bơi tràn trên không cùng hệ thống điều hòa nhiệt độ nước lần đầu tiên có mặt tại TP.HCM.

Lợi thế lớn của dự án đó là gần trung tâm mua sắm, giải trí nổi tiếng Sài Gòn như Chợ Bến Thành, Pakson Hùng Vương, An Đông Plaza, Now Zone, Zen Plaza, Galaxy Nguyễn Trãi,… Các trường nổi tiếng với chất lượng giáo dục hàng đầu Việt Nam: Trường Phổ thông Năng khiếu, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sài Gòn, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Y Dược TP.HCM.

Những khách sạn danh tiếng: Khách sạn 5 sao Windsor Plaza, Equatorial, Nikko,… Bệnh viện lớn và uy tín trong nước: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Quân Y, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ,…

Nằm ngay trong lòng TP.HCM, nhưng The EverRich Infinity có không gian sống tràn ngập yếu tố thiên nhiên. Một điều đáng nói đó là kiến trúc sư biến The EverRich Infinity thành một resort cao cấp, có mật độ không gian xanh chiếm 50% tổng diện tích dự án. Trong quy hoạch này, tất cả căn hộ thuộc The EverRich Infinity đều có tầm nhìn ra những khoảng xanh, có thể đón ánh sáng và gió trời một cách hài hoà.

Theo thiết kế, không gian xanh và hơi thở thiên nhiên ở The EverRich Infinity còn được lan toả đến từng chi tiết và được chăm chút theo tiêu chuẩn resort 5 sao từ viên gạch lát nền, hệ thống nhà vệ sinh, thiết bị trang trí phòng,... Chỉ cần bước qua cánh cổng, cư dân của The EverRich Infinity hoàn toàn được tách biệt với sự náo nhiệt của phố phường để tận hưởng thời gian bình an cho bản thân và gia đình sau một ngày bận rộn. Số tiền đầu tư cho dự án này là 1.400 tỷ đồng.

Hay tại dự án căn hộ Millennium tại số 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4 cũng khiến dư luận tập trung sự chú ý bởi vị trí và những tiện ích nội khu hiện đại như hồ nước cảnh quan, gym, hồ bơi, shophouse, thác nước cảnh quan, khu thư giãn ngoài trời, BBQ, khu vui chơi trẻ em, lối vào Office-tel, sân vườn nội bộ…

Được xây dựng trên tổng diện tích 7.302,6m², gồm tòa tháp đôi cao 34 tầng và 3 tầng hầm. Dự án có tổng không gian xanh tới hơn 60%. Bên cạnh đó, Phát Đạt còn đưa vào dự án ngoài loại hình căn hộ có diện tích 53 – 107m2, Office diện tích 30 – 45m2 còn có cả Penthouse rộng 80 – 108m². Để phát triển dự án 650 căn hộ này, Phát Đạt chi số tiền 1.500 tỷ đồng.

Tạo ra thương hiệu Phát Đạt

Với ý tưởng độc đáo tạo ra một không gian sống đẳng cấp, chất lượng vượt trội cùng các dịch vụ đi kèm luôn khiến khách hàng hài lòng. Bên cạnh đó, những dự án mang thương hiệu Phát Đạt đều nằm ở vị trí trung tâm thành phố cho thấy khả năng nhìn xa trông rộng chủ đầu tư.

Nhờ chuẩn bị sẵn, nên khi các dự án nằm trong trung tâm thành phố dần cạn kiệt thì Phát Đạt lại luôn có sản phẩm mới cung cấp cho thị trường. Ngoài ra, những dự án này luôn được thiết kế theo tâm lý khách hàng. Đại diện công ty này cho biết, mỗi khi phát triển một dự án, công ty có đội ngũ đi tìm hiểu tâm lý khách hàng để đưa ra những sản phẩm phù hợp.

Bên cạnh đó, Phát Đạt cũng được cho là một doanh nghiệp minh bạch nhất hiện nay, khi trong danh sách các dự án cầm cố ngân hàng, không có tên dự án của Phát Đạt Các khoản thu chi, lợi nhuận, đóng thuế… đều được công bố tại Đại hội Cổ đông hằng năm. Đây được coi là thước đo chuẩn để khách hàng thấy được sự lớn mạnh trong thương hiệu Phát Đạt.

A.D

Theo Trí thức trẻ