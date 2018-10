Phát hiện nhiều thủ đoạn vận chuyển than lậu mới tại Quảng Ninh

Theo thông tin từ Bộ Công An, thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, bàn giao lực lượng chức năng xử lý hơn 10 trường hợp vận chuyển than trái phép trên các tuyến Quốc lộ. Đáng chú ý, các đối tượng hiện sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới để vận chuyển than trái phép.



Cụ thể, từ ngày 03 - 06/10/2018, các Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện 05 vụ vận chuyển than không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó, riêng ngày 06/10/2018, các Tổ công tác của Đội phát hiện 02 vụ đối tượng vận chuyển tổng cộng gần 20 tấn than lậu.



Tại Km 20, Quốc lộ 279, thuộc địa phận huyện Hoành Bồ, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 14C-16990 do lái xe Dương Văn Sinh (SN 1965, ở phường Hà Tu, TP Hạ Long) điều khiển theo hướng Cẩm Phả - Hoành Bồ, phát hiện trên xe vận chuyển khoảng 13 tấn than.

Tại Km 114+700, Quốc lộ 18, thuộc địa phận TP Hạ Long, kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 17C-08275 do Nguyễn Văn Thanh (SN 1986, quê Thái Bình) điều khiển theo hướng Hạ Long – Uông Bí, vận chuyển khoảng 5,5 tấn than. Các lái xe đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Sau khi hoàn thiện hồ sơ ban đầu, các vụ việc trên được bàn giao để Công an TP Hạ Long điều tra xử lý theo quy định.

Từ tháng 05/2018 đến nay, riêng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện, bàn giao các lực lượng chức năng xử lý 12 vụ vận chuyển tổng cộng gần 180 tấn than các loại không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo các Tổ tuần tra của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, để đối phó với lực lượng chức năng, các chủ xe cử người theo dõi hoặc lợi dụng sơ hở của các lực lượng như việc giao ca, giờ nghỉ trưa, lợi dụng các cung đường ngắn vận chuyển than trái phép hay ẩn nấp tại các vị trí như cây xăng, quán cơm… khi lực lượng chức năng đi qua sẽ lập tức di chuyển. Một số đối tượng lợi dụng quy định của tỉnh cho phép các phương tiện đã đăng ký chạy trên các tuyến Quốc lộ vào ngày 15 hàng tháng để cho phương tiện trà trộn vào các xe được phép chạy. Có xe khi bị phát hiện, kiểm tra lấy lý do phương tiện được phép chạy bị hỏng để chuyển hàng hóa sang. Ngoài các phương thức thủ đoạn như trên, thời gian gần đây, tại một số tuyến, địa bàn trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện một số thủ đoạn vận chuyển than lậu mới.

Tại TP Hạ Long, các đối tượng vận chuyển than trái phép đi vào các khu dân cư, sau đó vào khu đảo Tuần Châu để lên phà đi sang Hải Phòng. Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, cử cán bộ giám sát chặt chẽ khu vực trên, qua đó kịp thời ngăn chặn song đến nay lại xuất hiện thủ đoạn lợi dụng tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và Hạ Long – Vân Đồn có nhiều đường dẫn lên, xuống, các đối tượng lợi dụng để di chuyển lên cao tốc do tuyến này không phải do Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh phụ trách quản lý.

CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, riêng tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đang trong quá trình thi công, chưa đưa vào sử dụng nhưng các đối tượng vẫn lợi dụng để chạy, thậm chí các đầu đường dẫn lên được nhà thầu thi công chặn bằng các tấm bê tông cỡ lớn để không cho xe đi vào thì các đối tượng có xe vận chuyển than bố trí xe cẩu để cẩu bê tông, nhằm thông đường để tiện vận chuyển.

Bên cạnh đó, các chủ xe, lái xe đã chủ động chở dưới tải trọng cho phép của phương tiện nên bằng mắt thường nhìn xe không nhận biết được phương tiện đang vận chuyển hàng hóa hay không. Có xe sử dụng các biện pháp ngụy trang như để than ở dưới mặt sàn rồi để các loại hàng hóa khác như củi, gỗ, rau…lên trên, rửa phương tiện sạch sẽ hoặc hóa trang phương tiện thành các loại xe vận chuyển hàng hóa như chở nước khoáng, chở bia… để tránh bị kiểm tra kiểm soát.