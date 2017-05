Phát hiện vụ làm giả giấy chứng nhận VSATTP ở Hưng Yên

Phần lớn chủ sở hữu loại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSTTTP) đều là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại một làng nghề rượu nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên.

Điều đáng lo ngại, đến lúc này, rất nhiều hộ gia đình sản xuất rượu... vẫn không biết giấy chứng nhận này là giấy tờ giả.

Ông Lê Thuần, chủ cơ sở tổ hợp rượu Lê Thuần, tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, Hưng Yên cho biết, cuối năm 2015, khi gia đình ông đang chuẩn bị làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận VSATTP cho sản phẩm rượu nấu của gia đình, anh Hiếu người cùng làng có quảng cáo là có mối làm nhanh. Ông đã giao cho Hiếu 10 triệu đồng để làm loại giấy này.

Còn anh Nguyễn Duy Thành, chủ cơ sở tổ hợp tác Thành Dinh, cho biết, do Hiếu chuyên làm dịch vụ thành lập doanh nghiệp cho nhiều nhà trong xã, nên gia đình anh cũng tin tưởng nhờ làm hộ luôn dịch vụ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhanh, để dễ bán hàng. Vì theo quy định, bán rượu nấu vào các nhà hàng, nếu không có loại giấy này sẽ không bán được.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hiếu khai nhận, do thấy các hộ nấu rượu trong làng nghề có nhu cầu xin cấp chứng nhận an toàn thực phẩm cho rượu tự nấu, nhưng lại ngại các thủ tục hành chính, nên Hiếu đã nhận làm giúp. Tuy nhiên, lẽ ra phải đến các cơ quan chức năng làm thủ tục theo quy định, Hiếu lại móc nối với một đối tượng cò mồi để làm hộ, hưởng chênh lệch mỗi giấy 1 triệu đồng.

Qua xác minh điều tra, Công anh tỉnh Hưng Yên đã xác định các giấy chứng nhận Hiếu giao cho các hộ đều là giấy tờ được làm giả chữ ký và con dấu. Nhiều đơn vị cũng không phát hiện được đây là giấy tờ giả và thực hiện việc công chứng bình thường. Chính vì vậy, nhiều hộ vẫn sử dụng giấy này để bán rượu ra thị trường trong một thời gian dài.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện đã có 6 hộ tự nguyện giao nộp giấy chứng nhận giả. Còn nhiều hộ vẫn không chịu giao nộp do sợ ảnh hưởng tới uy tín rượu nấu của nhà mình. Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên cũng cho biết đang tiếp tục mở rộng làm rõ đường dây chuyên sản xuất các giấy tờ giả này cho các làng nghề.

Theo Tuyết Mai

VTV1