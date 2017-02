Phát ngôn ấn tượng trong tuần: Tội phạm tăng, công an ở đâu?

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Quận 2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chất vấn: "Quận 2 có 156.000 dân, 500 công an. Tức là về dân thì gấp rưỡi, công an thì gấp 20 lần so với xã Vĩnh Lộc A của huyện Bình Chánh, thế nhưng tình trạng trộm cắp, tai nạn giao thông lại cao hơn. Vậy, 500 anh công an đi đâu hết?".

Ngoài ra, trong tuần vừa qua, "Đừng vô cảm với dân" cũng là một phát ngôn ấn tượng khác của Bí thư Thành ủy TP.HCM liên quan đến việc Sở Tài nguyên Môi trường cắm mốc bảo vệ hành lang bờ sông vào ngay... giữa nhà dân. Ông Đinh La Thăng cho rằng việc cắm mốc trong khi nhà dân đã được phép xây dựng, là cơ quan chức năng còn vô cảm, chưa có trách nhiệm tận cùng.

Bên cạnh đó, "Không để những vấn đề báo chí nêu rơi vào im lặng" cũng là phát ngôn rất đáng chú ý được đưa ra trong tuần qua.

"Làm sao để những vấn đề báo chí nêu không rơi vào im lặng", là mong muốn của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, tại cuộc gặp mặt đầu xuân với lãnh đạo các cơ quan báo chí. Bởi việc tiếp nhận, giải quyết và phản hồi các vấn đề báo chí nêu luôn có giá trị cho công tác lãnh đạo, quản lý.

Theo PV

VTV