Phát triển condotel toàn diện – tiềm lực đến từ chủ đầu tư

Khởi đầu thành công cùng Panorama Nha Trang

Ông Nguyễn Thế Phương, Giám đốc Liên minh Thiết kế Quốc tế FINKO từng chia sẻ mỗi thiết kế của công ty ông làm đều đặt trên nền tảng là công trình kiến trúc đó phải trở thành nguồn cảm hứng và tự hào của địa phương. Đó cũng là những gì mà ông và các cộng sự đưa vào dự án Panorama Nha Trang. Không ngờ, ý tưởng đó lại giúp dự án này không chỉ toả sáng trong nước mà còn được giới kiến trúc quốc tế công nhận.

Cuối năm 2017 là khoảng thời gian đáng nhớ nhất với giới đầu tư bất động sản nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang (chủ đầu tư) dự án Panorama Nha Trang nói riêng. Bởi dự án này đạt được các giải thưởng bất động sản uy tín quốc tế.

Trong đó, tại giải thưởng Asia Property Award 2017 tổ chức ở Singapore, dự án được đề cử ở 2 hạng mục: Best Condo Development và Best Architectural Design. Và Panorama Nha Trang đã được vinh dự nhận giải Best Condo Development (dự án căn hộ tốt nhất Châu Á 2017).

Trước đó, Panorama Nha Trang còn thắng 4 giải thưởng bất động sản ở trong nước và quốc tế. Trong đó, 1 giải Hotel Architecture Awards Viet Nam 2017 do Asia pacific Property Awards trao tặng và 3 giải của Vietnam Property Awards là: Dự án phát triển căn hộ tốt nhất Việt Nam, Thiết kế kiến trúc căn hộ ấn tượng nhất và Dự án phát triển Nhà ở tốt nhất Nha Trang 2017.

Ông Dương Quốc Thiện, lãnh đạo hội đồng giám khảo gồm 10 thành viên là các chuyên gia trong ngành BĐS và lĩnh vực liên quan tại Asia Property Awards 2017 cho rằng, các doanh nghiệp nằm trong danh sách đề cử có thể tự hào rằng họ đã có những đóng góp mang tính bước ngoặt cho môi trường xây dựng và mang lại chỉ số giá trị đầu tư cao.

“Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp phấn đấu nhiều hơn, không phải chỉ vì mục đích lợi nhuận mà còn để tạo ra thương hiệu uy tín lâu dài trên thị trường”, ông Thiện nói.

Tiếng lành đồn xa, sau những lần bùng nổ đó, Panorama Nha Trang chiếm được cảm tình của giới chuyên môn về kinh doanh, bất động sản và kiến trúc quốc tế. Cái được lớn nhất ở dự án không chỉ tạo ảnh hưởng đến khách hàng và đối tác khu vực châu Á Thái Bình Dương mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược đột phá và tâm huyết của chủ đầu tư Vịnh Nha Trang trong việc phát triển mô hình condotel thể hiện được triết lý kinh doanh bền vững cũng như tiềm lực mạnh mẽ, luôn chú trọng đến chất lượng công trình song song đó là không ngừng đầu tư kiến tạo nên những giá trị độc đáo khác biệt mới cho mỗi dự án.

Cụ thể, với triết lý coi mỗi khách hàng như một cổ đông cùng mình đầu tư phát triển dự án, Vịnh Nha Trang đã thông qua đơn vị kiểm toán độc lập minh bạch hoá kết quả kinh doanh, để khách hàng cùng tham gia thể hiện ý tưởng phát triển kinh doanh chung, trong khi các mô hình truyền thống chỉ cam kết lợi nhuận theo thời hạn mà không được tự quyết định sử dụng hay kinh doanh ra sao.

The Arena – Dự án condotel độc đáo mang trong mình ý nghĩa với cộng đồng

Với những gì đã và đang thể hiện, Chủ đầu tư Vịnh Nha Trang đang chứng minh năng lực phát triển condotel toàn diện, với những dự án condotel kế tiếp.

Hiện giới đầu tư đang đồn thổi, chủ đầu tư này sắp tung ra thị trường một dự án condotel đầu tiên tại Bãi Dài Cam Ranh mang tên The Arena. Dự án không chỉ độc đáo về mô hình quản lý như người anh em Panorama Nha Trang mà còn hứa hẹn bùng nổ về ý tưởng phát triển.

Theo giới chuyên môn, dự án này kỳ vọng sẽ vượt qua giới hạn mà khách hàng thường thấy, mang đến một Khu tích hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp tại Bãi Dài ,với quy mô lên tới gần 5.000 phòng.

Không chỉ thuần về nghỉ dưỡng tách biệt, riêng tư, dự án có tính đột phá về dịch vụ nghỉ dưỡng mang tính cộng đồng như: Tuyến phố đi bộ đầu tiên tại Cam Ranh sẽ kết hợp với các hoạt động văn hoá nghệ thuật nằm ngay giữa quần thể nghỉ dưỡng sôi động, chợ hải sản mang đậm văn hoá địa phương hứa hẹn khuấy động trải nghiệm nghỉ dưỡng,...

Dự án Condotel tiếp theo của Vịnh Nha Trang kết hợp giải trí và nghỉ dưỡng mang tính cộng đồng đầu tiên tại Bãi Dài Cam Ranh.

Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ được mãn nhãn với thiết của của dự án. Được biết, ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ thiết kế 4 toà nhà hình tổ chim yến và toà Arena ở giữa được cách điệu hình mặt trời. Thiết kế được sử dụng các màu sắc nổi bật biểu trưng cho sắc màu của ánh sáng mặt trời cũng như thể hiện không khí lễ hội của quần thể khách sạn vui chơi nghỉ dưỡng.

Với những ý tưởng và chiến lược độc đáo đó, The Arena được chủ đầu tư Vịnh Nha Trang kỳ vọng sẽ tiếp tục vun đắp uy tín của doanh nghiệp sau Panorama Nha Trang trong hành trình trở thành nhà phát triển condotel toàn diện trên toàn châu Á.