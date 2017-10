Phía sau những kiệt tác thời trang của thế giới: 9 nghệ nhân của những bộ suit may đo hoàn hảo

Cifonelli

Nghệ nhân Lorenzo Cifonelli gây ấn tưởng với hình ảnh của một quý tộc châu Âu với chiếc áo khoác có 2 hàng cúc tuyệt đẹp của mình, cùng với bộ râu đã ngả màu hoa râm và cả cách ông nhã nhặn chào một người phụ nữ bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ tay. Là một thợ may thế hệ thứ tư, Lorenzo, giống như người anh họ Massimo của mình, được Adriano Cifonelli – cha của ông và cũng là bác của Massimo – đã dạy cách đo đạc, cắt và may những bộ cánh lý tưởng. Ông thường nhảy lên vì vui mừng khi các quý ông và những nhà tư bản công nghiệp quốc tế tìm đến ông để lấp đầy tủ quần áo của họ. Trong khi Cifonellis thường đi du lịch để đáp ứng các khách hàng trên toàn thế giới, thì nhiều khách hàng lại thích ghé thăm salon ở Paris trên phố Marbeuf mà ông nội của ông thành lập vào năm 1936. “Nó gần giống như một câu lạc bộ tư nhân”, Lorenzo nói, “và khách hàng của chúng tôi được tận hưởng nơi độc quyền và bí mật này.”.

Theo tinh thần của dịch vụ đặt hàng gia công ở thời xưa, cả Massimo và Lorenzo Cifonelli đều không gặp riêng để đo cho mọi khách hàng và cắt may trang phục trong khi có hẳn một đội ngũ thợ may lên đến 45 người. “Thế mạnh của chúng tôi đó chính là tôn trọng nền tảng của thương hiệu khi cố gắng tiến lên phía trước và làm cho việc may mặc trở nên hiện đại hơn”, Lorenzo nói. Bắt đầu từ khoảng 7000 USD, các bộ quần áo được làm từ những loại vải tốt nhất cũng với sợi vải quý hiểm như len làm từ bò Tây Tạng rất có giá trị. Với danh tiếng ngày càng ngày càng vang xa của những những bộ trang phục duyên dáng, gia đình họ đã sáng tạo ra bộ trang phục may sẵn đầu tiên, có sẵn tại Barneys New York – nhưng điều đó không bao gồm niềm vui gặp riêng Cifonellis.

Anderson & Sheppa





Cửa hiệu Savile Row tạo ra bộ quần áo được làm từ những mảnh vải độc quyền, từ vải tuýt truyền thống cho tới những sợi len làm từ lông dê đặc biệt quý hiếm và sang trọng bậc nhất, tuy nhiên nó cũng rất dễ cháy vì là chất liệu bắt lửa.

Noriyuki Ueki, Sartoria Ciccio





Nghệ nhân Ueki được đào tạo tại Naples, Italia, được coi là một trong những thợ may được yêu thích nhất ở Nhật Bản. Ông đã làm chủ được nghệ thuật may những bộ cánh mềm mại trước khi trở về Nhật Bản. Bây giờ ông đang tỉ mỉ nghiên cứu những chi tiết để tạo ra những bộ quần áo may sẵn theo phong cách hiện đại.

Ascot Chang

Nếu bạn muốn lựa chọn thỏa thích các loại vải của một chiếc áo được may đo cho chính bạn thì Ascot Chang là một điểm đến lý tưởng. Khách hàng cũng có thể chọn từ nhiều mẫu cổ áo và tay áo, màu của sợi chỉ, chữ viết trên áo và nhiều hơn thế nữa ở đây.

Gieves & Hawkes

Nếu bạn không có thời gian để ghé thăm Savile Row shop, một trong những thợ may của Gieves & Hawkes sẽ đến nhà hoặc phòng làm việc của bạn để may đo cho bạn bất kì loại hàng may mặc nào, từ lớp phủ bên trong cho đến áo khoác nhung đầy màu sắc.

Gucci

Dòng của nhãn hiệu thời trang mới của Ý do khách hàng yêu cầu trình bày các loại vải lót, bản vá lỗi và những chi tiết có thể sử dụng để cá nhân hóa tất cả mọi thứ từ quần áo với lớp lót lụa tạo hình cho tới những chiếc áo khoác dày cộp, hàng dệt kim và áo sơ mi lụa.

Thom Sweeney

Thợ may người Anh này cùng với một của hiệu ở Mayfair đã tạo ra những bộ quần áo được thiết kế đặc biệt làm nổi bật vóc dáng săn chắc của người đàn ông. Bằng những bộ com-lê hoàn hảo với kiểu may mềm mại của Ý và sự tinh tế của Anh, ông đã khiến các đối tác phải thường xuyên đi đến Hoa Kì để giữ cho khách hàng của họ luôn có những bộ trang phục nhã nhặn và tuyệt mĩ.

Cesare Attolini

Là người tiên phong của áo khoác kiểu Neapolitan, công ti thuộc sở hữu của gia đình này tiếp tục cung cấp các bộ quần áo được thiết kế hoàn hảo mà vẫn cho phép di chuyển dễ dàng.

Turnbull & Asser

Các thợ may của công ty có 18 phép đo để tạo ra cho bạn một chiếc áo hàng hiệu hoàn hảo và được thiết kế vừa vặn một cách chính xác theo cách mà bạn muốn.