Phố cà phê đường tàu: Hàng quán đóng cửa, du khách không được vào khu vực đường tàu

Sáng nay, tổ công tác liên ngành gồm công an quận Hoàn Kiếm, công an các phường có đường tàu chạy qua, cảnh sát giao thông đường sắt đã ra quân tiến hành phong toả các lối ra vào đoạn đường tàu đoạn qua các phố Điện Biên Phủ, Phùng Hưng (Hà Nội) - điểm "nóng" các hộ kinh doanh cà phê, nhà hàng gây ảnh hưởng, mất an toàn giao thông đường sắt.

Từ đầu phố Lê Duẩn, Trần Phú... hàng loạt rào chắn, biển cấm thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh ghi rõ, không được tụ tập quay phim, chụp ảnh, di chuyển trên đường sắt đã được dựng lên.

Đồng thời, nội dung trên biển cấm cũng cảnh báo đây là khu vực nguy hiểm, không kê bàn ghế, bày bán hàng hóa trong lòng và hai bên đường sắt. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền với các hộ kinh doanh tại đây.

Rào chắn cấm du khách di chuyển vào trong phố đường tàu Hà Nội đã được dựng lên sáng nay.

Hiện tại, các sinh hoạt, di chuyển của người dân trong khu vực đường tàu này vẫn diễn ra bình thường. Nhiều hàng quán đã đóng cửa.



Khách du lịch tìm đến địa chỉ này đã được lực lượng chức năng hướng dẫn, giải thích không được vào khu vực đường tàu.

Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Đội phó Đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, người dân sinh sống tại đây cần hiểu rõ đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và mọi người là điều quan trọng nhất.

"Chính vì thế chúng tôi tập trung tuyên truyền là chủ yếu để làm thay đổi nhận thức người dân", Thượng tá Khương nói.

Bày tỏ quan điểm về điểm du lịch tại phố đường tàu Hà Nội , ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng các điểm du lịch như cà phê đường tàu, hay cà phê Panorama ở Mã Pí Lèng là những điểm du lịch mới có yếu tố hấp dẫn. Ngành du lịch luôn khuyến khích sản phẩm du lịch sáng tạo.

Tuy nhiên, vị Phó tổng cục Du lịch khẳng định, không phải sáng tạo nào cũng được chấp nhận, việc hình thành các điểm này cần phải dựa trên cơ sở quy hoạch phát triển du lịch.

"Những điểm tự phát như ở đường tàu thì dù hút khách vẫn là tự phát, đang vi phạm một số quy định, vì vậy cơ quan chức năng khuyến cáo cũng như đưa văn bản không cho hoạt động. Nhu cầu du lịch là tự nhiên, nhưng tổ chức phải theo quy định pháp luật. Phải được hoạt động đúng phép để bảo đảm an toàn", ông Siêu nói.

Một số hình ảnh ghi nhận tại phố đường tàu Hà Nội sáng 10/10:

Nhiều hàng quán tại phố đường tàu đoạn qua khu Phùng Hưng đóng cửa.

Hàng quán vắng lặng sau lệnh cấm.

Hai vị khách du lịch Hàn Quốc đã được giải thích về việc không được vào khu đường tàu.

Tuy nhiên, một số vị khách bất chấp lệnh cấm, vẫn cố tìm cách chụp ảnh tại đường tàu đoạn qua phố Trần Phú (Hà Nội).