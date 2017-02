Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: “Số người mắc bệnh ung thư vì ATTP hiện nay rất lớn“

Báo cáo một số vấn đề lớn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày nêu rõ: Về Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (Điều 317 của BLHS năm 2015), có ý kiến cho rằng, cần bổ sung định lượng vào điểm a và điểm b khoản 1 Điều 317 nhằm tránh việc xử lý hình sự quá rộng. Ý kiến khác đề nghị không sửa điều này để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) đang xảy ra phổ biến hiện nay.

Ủy ban Tư pháp nhận thấy, điểm a, b và c khoản 1 Điều 317 BLHS năm 2015 quy định cấu thành hình thức, chỉ cần có hành vi, chưa cần có hậu quả trên thực tế đã xử lý hình sự là quá nặng. Thời gian qua dư luận xã hội bức xúc với thực trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, để xảy ra thực trạng này có nguyên nhân không nhỏ từ quản lý nhà nước và xử phạt hành chính chưa nghiêm, nếu làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước và tăng cường hiệu quả xử lý hành chính thì sẽ góp phần hạn chế đáng kể tình trạng này.

Bên cạnh đó, Ủy ban Tư pháp cho rằng, việc xử lý hình sự phải tránh tràn lan, cần tập trung vào các đối tượng cố ý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nhằm thu lợi bất chính lớn hoặc gây hậu quả trên diện rộng, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối với các hộ nông dân, hộ buôn bán nhỏ lẻ, do thiếu hiểu biết mà vi phạm thì chỉ nên xử lý hình sự sau khi đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm... Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Điều 317 được chỉnh lý theo quan điểm trên và được thể hiện như trong Dự thảo Luật mới.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển cho rằng liên quan đến tội vi phạm qui định về ATTP, môi trường là vấn đề hết sức bức xúc hiện nay. Vừa rồi Quốc hội có giám sát tối cao về ATTP, qua giám sát cho thấy vấn đề ATTP đã đến mức báo động, nhiều địa phương còn báo động đỏ.

Gần đây nhất xảy ra 2 vụ nghiêm trọng, ngộ độc ở Lào Cao làm 8 người chết, 27 người nhập viện và xảy ra ở Hà Giang làm hơn 60 người bị ngộ độc. Cả 2 vụ việc đều cho thấy mối quan hệ từ vệ sinh môi trường đến chế biến, vận chuyển, bảo quản, tiêu thụ thực phẩm… đều vi phạm. Thống kê cho thấy số vụ ngộ độc thực phầm xảy ra hàng ngàn vụ, số người chết lên đến hàng trăm người, dù ít hơn tai nạn giao thông nhưng số người mắc bệnh ung thư hiện nay rất lớn. Có đại biểu từng nói “Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn thế”. Đấy là con đường chết dần dần. Nếu sửa Điều 317 về tội vi phạm qui định về ATTP theo hướng giảm nhẹ thì không xử lý ai được. Có tình trạng sử dụng chất cấm, cấm rồi mà vẫn sử dụng thì đấy là vi phạm. Theo tôi, một là giữ nguyên và bổ sung nếu xử hành chính rồi mà vẫn tiếp tục vi phạm thì xử lý hình sự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng cần phải cân nhắc việc xử lý vi phạm qui định về an toàn thực phẩm để xử lý hành chính hay hình sự. Theo Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cần sửa theo hướng chỉ nên xử lý hình sự đối với trường hợp sau khi đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà vẫn vi phạm.

Theo Xuân Hải

Lao động