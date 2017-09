Phó cục trưởng mất gần 400 triệu đồng trong khách sạn

Trao đổi với VietNamNet, đại tá Trương Văn Chấm, Trưởng Công an TP Tân An, Long An xác nhận, đơn vị đang điều tra vụ mất trộm gần 400 triệu đồng trong khách sạn trên địa bàn.

Theo đó, ngày 20/9, ông Nguyễn Xuân Quang cùng ông Nguyễn Ngọc Nam (SN 1990, quê Thái Bình), ông Đậu Bá Tùng (SN 1990, quê Nghệ An) cùng 2 người ở TP.HCM đến khách sạn T.V đặt 3 phòng nghỉ (ông Quang ở riêng một phòng).

Ảnh minh họa

Đến sáng 26/9, một thành viên trong đoàn báo với khách sạn là ông Quang bị mất laptop, một lúc sau ông Quang báo bị mất 385 triệu đồng.

Theo trình bày của chủ khách sạn T.V, từ ngày có đoàn công tác, buổi chiều thường có khách đến khách sạn chờ ông Quang, một số người lên phòng ông.

Theo nguồn tin, người bị mất tài sản là ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT).