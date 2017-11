Chiều tối 9/11, cơn mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở quận Bình Tân (TP.HCM) ngập nặng, giao thông đi lại khó khăn.

Một số tuyến đường ngập nặng hơn nửa mét như đường số 1 (phường Bình Hưng Hòa), đường An Dương Vương (phường An Lạc), đường Hồ Ngọc Lãm (phường An Lạc)...

Nhiều phương tiện chạy qua các tuyến đường ngập đã bị chết máy, người dân phải dắt bộ xe đi sửa.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận được trong tối 9/11 ở quận Bình Tân, TP.HCM:

Mưa lớn khiến đường số 1 phường Bình Hưng Hòa chìm nghỉm trong biển nước.

Đường ngập gần nửa mét, nhiều phương tiện vẫn liều mình chạy qua.

Nhiều căn nhà tại khu vực phường Bình Hưng Hòa bị nước tràn vào trong nhà.

Một em nhỏ gồng mình đạp xe qua biển nước ngập.

Người phụ nữ phóng xe qua đoạn đường ngập nước.

Hai thanh niên đi xe kéo phải đẩy bộ vì xe chết máy.

Nhiều phương tiện đã phải đẩy bộ khi đi qua dòng nước ngập sâu gần nửa mét.

Người đàn ông đang cố gắng móc cống bị tắc giải thoát ngập nhưng không được.